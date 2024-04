Opel Grandland está maior e mais electrizante

Há um novo Opel Grandland a chegar em breve às estradas europeias: recriado livremente a partir do protótipo Opel Experimental, o topo de gama tem por base a nova plataforma STLA Medium da Stellantis.

Já na segunda geração, a gama é proposta com motorizações híbridas plug-in e micro-híbridas, sem esquecer uma variante 100% eléctrica para uma autonomia a bater nos 700 quilómetros.

Embora ainda sem data de lançamento nem preços definidos, o grande SUV deverá chegar neste Outono aos concessionários europeus.

Evolução a partir do Experimental

Derivado esteticamente do Opel Experimental, o Grandland ganha maior impacto graças à grelha Vizor tridimensional em preto.

Nesse painel estão integradas as ópticas LED mas, como no protótipo, o novo logótipo da marca do relâmpago é iluminado.

A parte inferior da carroçaria, assim como o tejadilho flutuante, têm acabamento em preto, enquanto atrás destaca-se a faixa LED a unir os farolins, com o monograma da insígnia germânica iluminado ao centro.

Uma das novidades a que é dada mais importância são os faróis matriciais Intelli-Lux Pixel LED, com 25.600 píxeis em cada um para regular e criar padrões luminosos distintos.

O que não passa despercebido é o crescimento do SUV em todas as cotas face ao antecessor: são 4,65 metros de comprimento por 1,91 de largura e 1,66 de altura.

Espaço reforçado

A bordo, percebe-se um tabliê rectílineo bem refinado, com o painel de instrumentos de dez polegadas separado do ecrã multimédia de 16, com vários botões abaixo para controlar a climatização ou o rádio.

Não falta espaço a bordo para transportar cinco adultos com comodidade, como se depreende dos 2,78 metros que separam os dois eixos.

Como carro de família que é, a bagageira tem 550 litros de capacidade, alargados aos 1.641 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Há ainda vários espaços de arrumação para pequenos objectos até 35 litros de capacidade, sendo exemplo maior o Pixel Box na consola central, com vidro translúcido iluminado e revestimento em tecido.

Os bancos ergonómicos dianteiros, certificados pela AGR, têm regulação eléctrica lateral, com o do condutor a ter funções de massagem e ventilação.

Híbrido ou eléctrico?

O Opel Grandland é proposto nas variantes eléctrica, híbrida plug-in e micro-híbrida mas sem que sejam avançadas informações técnicas mais precisas.

Mesmo assim, não deverão ser muito diferentes das propostas pelo Peugeot 3008, com quem o SUV partilha a plataforma STLA Medium da Stellantis.

A versão 100% electrificada monta uma bateria de 98 kWh com uma autonomia até 700 quilómetros entre cargas.

A insígnia alemã anuncia carregamentos em 26 minutos, dos 20 aos 80%, a uma potência de 160 kW em corrente contínua, sendo admissível cargas até 22 kW em corrente alternada.

Mesmo assim, não será de excluir uma versão com o propulsor de 157 kW (213 cv) e tracção dianteira, e outra de 240 kW (326 cv) com tracção integral.

No híbrido plug-in, o sistema motriz deverá ser composto por um bloco turbo de 1.6 litros e quatro cilindros e um propulsor eléctrico para uma potência combinada de 195 cv e autonomia eléctrica até 85 quilómetros.

Já a variante mild hybrid de 48 volts deverá alinhar um motor turbo de 1.2 litros e três cilindros com um eléctrico para uma potência máxima de 136 cv.

Estas duas últimas motorizações comportam uma caixa automática de dupla embraiagem com seis relações.

Tecnologia apurada

Outra novidade no Grandland é a calibração da suspensão, com amortecedores com tecnologia de amortecimento selectivo de frequência.

O comportamento efectivo em estrada é reforçado pela afinação específica das molas, barra estabilizadora, direcção e estabilizador lateral.

O topo de gama da Opel é completado com sistemas de apoio à condução de última geração, patente no cruise control automático com stop & go, e no adaptador "inteligente" de velocidade.

De série são ainda o reconhecimento alargado de sinais de trânsito e o in-crash braking, concebido para ajudar a evitar colisões secundárias em caso de acidente.

O Intelli-Drive 2.0, que combina a assistência semi-automática de mudança de faixa e a adaptação da velocidade recomendada, está disponível apenas como opção.

O estacionamento e as manobras mais complexas são facilitadas pelos sensores à frente e atrás, pela câmara traseira e pela câmara Intelli-Vision a 360 graus.

O novo Opel Grandland deverá chegar aos concessionários europeus neste Outono mas os preços para o mercado nacional ainda não estão definidos.

