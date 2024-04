Asso di Picche in Movimento: o novo delírio eléctrico da Italdesign

A semana do design de Milão tem mais um actor automóvel a revelar um protótipo futurista sob o sugestivo nome Asso di Picche in Movimento.

Este Ás de Espadas em Movimento, na tradução livre portuguesa, foi criado pela Italdesign como um super desportivo eléctrico 2+2.

A proposta é descendente directa do conceito homónimo estreado em 1973 pela Karmann tomando como base o Audi 80 da época.

Embora não lhe tenha sido dado continuidade como um carro de produção, foi nesse concept car que a primeira geração do Volkswagen Scirocco se inspirou.

Visual neo-retrofuturista…

O Asso di Picche in Movimento agora revisitado surge numa carroçaria quase translúcida desenhada totalmente em formato digital.

A frente "mergulhante", definida pela assinatura luminosa em LED, distingue ainda uma pequena bagageira sob o capô.

As linhas esbeltas dão ao coupé um perfil muito aerodinâmico, com a traseira vertical e larga faixa de luz em LED a ecoar o visual do protótipo original.

O remate final ao conjunto é dado pelas jantes aerodinâmicas de 22 polegadas.

… mas ainda tem volante!

O habitáculo está concebido para acolher da melhor forma os ocupantes, com as grandes portas Elytron a facilitarem a entrada e a saída pela ausência do pilar central.

O posto de condução é definido pelo painel de instrumentação digital escamoteável, com o volante rectangular a reforçar o tom desportivo a bordo.

O ambiente a bordo é mais do que luminoso graças ao tejadilho panorâmico totalmente envidraçado.

Embora seja só a "carcaça" a distinguir o Asso di Picche in Movimento, a Italdesign desenvolveu-o com atenção à actual questão da electromobilidade.

O protótipo "sugere" a montagem de um sistema motriz totalmente eléctrico, e o uso de materiais ecologicamente sustentáveis a bordo.

Quem tiver a oportunidade de visitar Milão esta semana, poderá apreciar o super carro ao vivo até domingo.

