Audi eleva poder eléctrico com novo RS e-tron GT Performance

Nada como revelar a próxima evolução do Audi e-tron GT ao lado da nova Ducati Panigale V4 R, terá pensado a marca dos quatro anéis com a estreia do super eléctrico ainda sob a forma de protótipo.

Em termos estéticos são muito ligeiras as mudanças imprimidas, apesar de toda a camuflagem, embora se perceba no coupé um porte mais amplo na estrada.

Uma certeza é que, com esta actualização, a gama ganha a nova variante RS e-tron GT Performance, provavelmente equipada com a suspensão Active Ride que já equipa o "irmão" Porsche Taycan.

Outras alterações deverão ser introduzidas no chassis, sendo perceptível por trás da camuflagem a inclusão de travões carbono-cerâmicos.

Ainda no campo das suposições, já que a Audi nada adiantou em relação à mecânica e à tecnologia nele introduzidas, espera-se uma potência bem superior aos 637 cv com overboost do RS e-tron GT original.

"A aceleração e a condução em curva são simplesmente fantásticas, mesmo para mim que estou habituado" a altas velocidades, assume Alessandro Valia, piloto de ensaios da Ducati que já testou o carro.

"Tive ainda a oportunidade de olhar para o interior do protótipo e, à primeira vista, percebe-se a atenção dada aos pormenores".

O alargamento da autonomia com uma nova bateria e maior potência de carregamento também deverão ser centrais no desenvolvimento do ainda protótipo.

Tendo o Taycan recebido um acumulador de 98,6 kWh para a versão Performance Battery Plus contra os 83,6 kWh de entrada na gama, a do RS e-tron GT Performance deverá situar-se entre ambas.

Esperam-se mais dados técnicos nas próximas semanas quando o coupé desportivo for oficialmente apresentado.

