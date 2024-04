Jeep Renegade e Compass ganham versões e-Hybrid e já têm preços

Chegaram ao mercado nacional, e já com preços definidos, as variantes e-Hybrid com tecnologia de 48 volts para os Renegade e Compass da Jeep.

Ambos equipam o bloco turbo GSE T4 de 1.5 litros e quatro cilindros, a passar 130 cv e 240 Nm às rodas dianteiras via uma caixa automática de sete relações.

O motor é complementado por um gerador de arranque por correia para arranques suaves a baixas velocidades,

A transmissão integra um motor eléctrico de 15 kW (20 cv) e 55 Nm adicionais, apoiado por uma bateria de 0,8 kWh.

A tecnologia micro-híbrida permite recuperar energia nas desacelerações e facilita o carregamento da bateria através da travagem regenerativa.

Ambos podem circular até 1.000 metros como "eléctrico" abaixo dos 30 km/hora próprios do tráfego urbano, com o consumo de gasolina a poder baixar até 30%.

Interior mais tecnológico

Se por fora não há alterações estéticas, para além dos logótipos e-Hybrid, a bordo os Renegade e Compass deram um salto tecnológico considerável.

O infoentretenimento no ecrã multimédia de 10,1 polegadas é agora cinco vezes mais rápido, permitindo a ligação sem fios ao Apple CarPlay e Android Auto.

Somam-se ainda um novo quadro de instrumentos TFT de 10,25 polegadas, sendo também novidades o volante e a câmara traseira de alta resolução.

As linhas das duas propostas foram também reconfiguradas para simplificar a personalização.

Gama reconfigurada

O Jeep Renegade e-Hybrid tem agora três níveis de acabamento – Renegade, Altitude e Summit –, e dois para o Jeep Compass e-Hybrid (Altitude e Summit).

De série, a entrada na gama faz-se com jantes em liga leve de 16 polegadas, bancos em tecido e faróis de nevoeiro.

O acabamento Altitude assume faróis e farolins Full LED, com as luzes de nevoeiro a serem em LED.

O nível Summit é realçado pelas novas jantes em liga leve de 18 polegadas e pelos bancos dianteiros aquecidos.

A linha Altitude do Compass e-Hybrid comporta jantes em liga leve de 18 polegadas e bancos em tecido e vinil.

O acabamento Summit ganha jantes em liga leve de 19 polegadas com acabamento diamantado e tejadilho em preto.

O Jeep Renegade e-Hybrid tem um preço de partida de 33.650 euros, com o Compass e-Hybrid a arrancar nos 40.200 euros

