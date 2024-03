Ford Explorer com recorde mundial revela preços e abre reservas

Um ano passado sobre a estreia mundial, o novíssimo Ford Explorer chega por fim ao mercado nacional, já com preços definidos e reservas abertas.

O SUV fabricado na Europa apresenta-se nas versões com um ou dois propulsores eléctricos, para uma autonomia que ultrapassa os 600 quilómetros.

O lançamento é precedido pelo recorde de Lexie Alford, que se tornou a primeira pessoa a "circum-navegar" o planeta num veículo totalmente electrificado.

27 países em seis continentes

O recorde oficial estabelecido esta terça-feira por Lexie Alford à volta do mundo com um Ford Explorer de pré-produção deu o tiro de partida para o lançamento do SUV.

Foram mais de 30 mil quilómetros ao volante, com passagem por 27 países espalhados por seis continentes, e apenas com recurso a energia eléctrica.

Nem os cortes de energia em África ou a falta de infra-estruturas de recarga no deserto de Atacama, no Chile, conseguiram travar o poder do "eléctrico".

"A jornada da Lexie representou o derradeiro ensaio ao nosso Ford Explorer, ao enfrentar todo o tipo de estradas, condições climatéricas e cenários de carregamento", disse Martin Sander, director-geral da Ford Model E na Europa.

Lexie Alford congratulou-se por ter ultrapassado "os limites do que é possível fazer num veículo eléctrico, e tenho orgulho em dizer que o consegui!".

Até 602 km de autonomia

O novo Ford Explorer é proposto em duas variantes motrizes para tracção traseira ou integral.

A versão de entrada comporta um motor eléctrico de 210 kW (286 cv) e 545 Nm, e uma bateria de 77 kWh úteis para distâncias até 602 quilómetros entre carregamentos.

O topo de gama integra dois propulsores com uma potência combinada de 250 kW (340 cv) e 679 Nm passadas às quatro rodas.

A ele está emparelhada uma bateria de 79 kWh líquidos mas com uma autonomia máxima de 566 quilómetros.

Na proposta com um motor eléctrico, o consumo médio oscila entre 13,9 e 14,7 kWh/100 km, com o de dois propulsores a consumir 15,7 a 16,6 kWh/100 km.

Ambos limitados a 180 km/hora de velocidade máxima, a versão de 286 cv acelera em 6,4 segundos dos zero aos 100 km/hora, baixando para 5,3 segundos na de 340 cv.

Seguir-se-á mais tarde uma versão com um único motor colocado na traseira e uma bateria de menor capacidade.

O carregamento de dez a 80% da bateria demora 26 minutos a 185 kW na variante mais poderosa, que baixa para 135 kW na versão menos potente.

Base ou Premium?

Além dos 450 litros da bagageira, podem contar-se a bordo com os 17 litros da MegaConsole e do My Private Locker, e com o infoentretenimento SYNC Move.

O sistema de infoentretenimento está presente no ecrã multimédia de 14,6 polegadas, que pode ser levantado ou baixado num arco superior a 30 graus.

O espírito mais aventureiro está explanado nos bancos desportivos com apoios de cabeça integrados, e na barra de som para Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

De série são o volante e os bancos dianteiros aquecidos, com o do condutor a ter também função de massagem e o carregamento de telemóvel por indução.

A linha Premium do Explorer soma ainda um sistema de som Bang & Olufsen com dez altifalantes e iluminação interior ambiente.

Os faróis de série em LED com "máximos" automáticos foram actualizados para ópticas Dynamic Matrix LED que evita o encadeamento dos outros condutores.

As opções personalizáveis para o Ford Explorer estão limitadas ao tejadilho panorâmico envidraçado e ao pacote de assistência ao condutor.

Nele compreende-se a abertura "mãos livres" do porta-bagagens, visor head-up e câmara a 360 graus.

De série é a mudança assistida de faixa, a somar-se às mais de 15 tecnologias de apoio à condução, com a velocidade de cruzeiro adaptativa "inteligente" e o aviso de saída em marcha a destacarem-se no conjunto.

Primeiro modelo a ser montado no Centro de Veículos Eléctricos da Ford em Colónia, os preços para o Explorer 100% eléctrico já foram definidos.

Equipamento Bateria / Autonomia Potência / Binário Preço

Explorer RWD 77 kWh / até 602 km 210 kW / 286 cv

545 Nm Desde 49.067 euros

Explorer Premium RWD 77 kWh / até 572 km 210 kW / 286 cv

545 Nm Desde 52.137 euros Explorer AWD 79 kWh / até 566 km 250 kW / 340 cv

679 Nm Desde 56.173 euros

Explorer Premium AWD 79 kWh / até 532 km 250 kW / 340 cv

679 Nm Desde 59.242 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?