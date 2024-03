Foi longa a espera mas a marca do leão já tem o seu hiper desportivo para atacar o Mundial de Resistência.

Ataque ao Mundial de Resistência: Peugeot 9x8 renova-se e ganha asa traseira

Após milhares de quilómetros de testes, o Team Peugeot TotalEnergies revela o Peugeot 9x8 para esta época de 2024.

A estreia está agendada para 21 de Abril nas 6 Horas de Imola, segunda ronda do Campeonato do Mundo FIA de Resistência.

Foram inúmeras e substanciais as actualizações introduzidas no modelo para a categoria Le Mans Hypercar, que envolve nove fabricantes e 19 protótipos.

Recorde-se que em 2023, o Peugeot 9x8 fez a temporada completa no Mundial de Resistência, incluindo a presença nas 24 Horas de Le Mans.

Conseguiu ainda o primeiro pódio em Monza, com um terceiro lugar, e liderou grande parte da corrida de abertura da temporada de 2024 em Losail, no Qatar.

Actualizações variadas

Tendo como base a regulamentação técnica da FIA para o biénio 2020/21, as alterações entretanto introduzidas permitiram melhorar o desempenho em várias áreas.

Entre elas contam-se a revisão de determinadas configurações de design para maximizar o potencial e cumprir os objectivos do Team Peugeot TotalEnergies.



"A ideia foi regressar a um design semelhante ao dos nossos rivais", explica Olivier Jansonnie, director técnico da Peugeot Sport, "de modo a que lhe fosse dado um tratamento equivalente pelo BoP (Balance of Performance).

Decidiu-se abandonar o uso de pneus com larguras idênticas de 31 cm em todas as rodas de 18 polegadas.

Optou-se antes pela montagem de pneumáticos com 29 cm à frente e 34 cm atrás para o mesmo tamanho das rodas.

"Estritamente falando, não é um carro novo, uma vez que assenta no mesmo chassis, mas há muitas outras actualizações", continua Jansonnie.

Para uma maior eficácia dos pneus, o centro de gravidade foi alterado, obrigando a deslocar vários componentes e a trabalhar no peso para tornar outros mais leves.

"Para obter um melhor equilíbrio aerodinâmico, também tivemos de redistribuir as cargas aerodinâmicas".

Para tal, foram redesenhados cerca de 90% dos componentes da carroçaria, com um foco especial na asa traseira.



A nova homologação permitiu ainda adicionar algumas melhorias de fiabilidade e de desempenho para "dar-nos as melhores oportunidades no campeonato".

Visual distinto

Pelo terceiro ano consecutivo, a divisão de design da casa-mãe e da Peugeot Sport criaram uma decoração muito especial para o hiper carro.

O emblemático leão que sustenta a marca está no centro das opções estilísticas introduzidas, como símbolo de velocidade, flexibilidade e força.

"Este design gráfico, que simboliza uma ‘alcateia de leões’, transmite o sentido de colectividade que reflecte os valores das corridas de resistência", assume Matthias Hossann, director de design da Peugeot.

O novo visual foi concebido em diferentes dimensões e tons retirados da palete de cores da Peugeot Sport, incluindo o preto, o cinzento, o branco e o kryptonite.

Regeneração inteligente

Com 5 metros de comprimento por 2 de largura e 1,15 de altura, o Peugeot 9x8 tem um peso em seco de apenas 1.030 quilos.

Atrás está montado o bloco V6 biturbo de 2.6 litros com 680 cv enquanto à frente está o motor de 200 kW (272 cv).

O sistema motriz Hybrid4 está alinhado a uma caixa sequencial de sete relações, que passa os 653 a 680 cv de potência combinada às quatro rodas.

A apoiar a propulsão eléctrica está uma bateria de alta densidade com 900 volts, desenvolvida em conjunto pela TotalEnergies e a Saft.

Na pista, a bateria funciona de forma independente, sendo recarregada pela energia cinética gerada nas travagens.

Um sistema de transmissão inteligente, alinhado com um sistema de gestão do fluxo de energia também foi desenvolvido em paralelo.

A versão 2024 do Peugeot 9X8 fará a estreia nas 6 Horas de Imola a 21 de Abril, segunda prova da actual época do Mundial de Resistência.

A Team Peugeot TotalEnergies tem duas equipas formadas por Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen e Nico Müller, e por Stoffel Vandoorne, Jean-Eric Vergne, Malthe Jakobsen e Nico Müller.

