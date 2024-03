Ataque aos 25.000 euros: novo Skoda eléctrico será Epiq(o)!

É ainda um protótipo mas as suas linhas não deverão fugir muito ao que será o futuro "eléctrico" de produção por 25 mil euros que a Skoda irá revelar em 2025.

Estreado ao mundo esta sexta-feira, o novo Epiq assume-se como um crossover urbano, próprio para enfrentar a turbulência do trânsito citadino.

"Irmão" dos futuros Cupra Raval e Volkswagen ID.2, com quem partilha a plataforma modular MEB Entry, terá cerca de 4,1 metros de comprimento.

Apesar das dimensões compactas, a insígnia checa sublinha o amplo espaço a bordo, exemplificado numa bagageira que pode ir aos 490 litros de capacidade.

Para facilitar a arrumação, terá elementos como ganchos e argolas, sem esquecer o fundo duplo, para facilitar a arrumação da carga.

Nova linguagem de estilo

A abordagem muito minimalista do Epiq é definida pela nova linha estilística Modern Solid.

Já a grelha reinterpreta o desenho da grelha tradicional da Skoda sob a designação Tech-Deck Face.

É atrás da zona central em preto que se "escondem" os principais sensores do Epiq, que, curiosamente, deixa de ter o logótipo da marca.

A substituí-lo está a inscrição iluminada à frente com o nome da insígnia, com o conjunto a ser definido pelas luzes diurnas LED esculpidas em forma de T.

A parte inferior do pára-choques, com oito barras verticais a fazerem de entradas de ar, dão ao crossover um visual robusto, com apetência pelo "fora de estrada".

A linha do tejadilho, baixa e ligeiramente descendente, funde-se com a asa traseira para uma melhor eficiência aerodinâmica.

O pára-choques atrás, com a inscrição Skoda no acabamento Unique Dark Chrome na porta da bagageira, afirma-se pela sua robustez.

Minimalista quanto baste

O minimalismo é a palavra de ordem a bordo, com os dois ecrãs digitais para a instrumentação e o multimédia, e a iluminação ambiente mais efectiva.

O volante multifunções possui botões tácteis hápticos, com a consola central a dispor de um espaço para recarregar sem fios o telemóvel.

Nada se sabe sobre o sistema motriz eléctrico do Skoda Epiq que chegará daqui a dois anos ao mercado europeu.

A insígnia checa explica apenas que a bateria dará uma autonomia superior a 400 quilómetros.

O crossover também possui tecnologia de carregamento bidireccional, podendo alimentar pequenos aparelhos eléctricos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?