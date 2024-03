R5 eléctrico só abre encomendas em Maio mas já tem 50 mil na fila

Ainda nem as encomendas abriram e já há uma lista de mais de 50 mil interessados no novo Renault 5 E-Tech Electric.

Um óptimo prenúncio quando o compacto citadino puder ser encomendado, como confirma o director executivo da marca à Automotive News Europe.

"Abrimos pedidos em Maio e começamos a entregar os primeiros carros em Setembro ou Outubro", explica Fabrice Cambolive.

Substituto natural do Zoe e alternativa ao Clio, o R5 tem no preço de entrada na gama o principal trunfo, até mais do que derivar do "clássico" dos anos 70 e 80.

São cerca de 25 mil euros para a variante de 95 cv equipado com uma bateria de 40 kWh para uma autonomia a ultrapassar os 300 quilómetros.

Para além daquele acumulador, a gama irá compreender outro de 52 kWh para alimentar propulsores eléctricos de 120 e 150 cv.

Recarregável a 80 ou 100 kW, conforme a capacidade da bateria, a de maior capacidade deverá permitira uma distância até 400 quilómetros entre cargas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?