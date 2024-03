Fiat 500 Tributo Trepiuno: homenagem ao protótipo que ''criou'' citadino

A 4 de Março de 2004, um pequeno utilitário pintado de branco foi central aos olhos da multidão que acorreu ao salão automóvel de Genebra.

O protótipo que antecipou o renascimento do Fiat 500, baptizado como Trepiuno, ganha agora uma série especial para celebrar os 20 anos da estreia.

Desenvolvido segundo o projecto Reloaded by Creators da Stellantis Heritage, o 500 Tributo Trepiuno baseia-se no actual Fiat 500 Hybrid.

O bloco de 1.0 litro, aliado a um sistema micro-híbrido, debita 69 cv e 92 Nm passados às rodas dianteiras através de uma caixa manual de seis relações.

Roberto Giolito, que na altura chefiava a equipa de Design Avançado da Fiat, e agora dirige a Stellantis Heritage, revela em vídeo os detalhes da nova ideia.

Original quanto baste

"O 500 Tributo Trepiuno é a nossa homenagem a um concept car que desempenhou um papel fundamental na evolução da história contemporânea da Fiat", assume Giolito.

Embora derivado do 500 Hybrid, o objectivo nunca foi replicar as formas e conteúdos do protótipo mas sim criar um modelo especial.

É óbvia, por isso, a pintura em branco da carroçaria, realçada pelos farolins com inserções vermelhas e pelos logótipos da marca em fundo azulado.

O conjunto ganha outro vigor com as novas jantes de cinco raios com 15 polegadas com o símbolo azul ao centro, recriado para celebrar os 100 anos da Fiat.

O habitáculo aposta na combinação dos dois tons presentes no protótipo, com os estofos e os revestimentos em branco e castanho avermelhado.

O tabliê replica ainda os desenhos do Trepiuno original feitos por Giolito à época quase ao estilo dos graffitis.

Cada exemplar será uma verdadeira peça de coleccionador, com o devido certificado de autenticidade emitido pela Stellantis Heritage.

