Novo Dacia Duster está a chegar: saiba quanto custa

É uma das notícias mais aguardadas para os adeptos do SUV: o novo Dacia Duster já revelou os preços para o nosso país.

O modelo é proposto nas linhas Essential e Expression, a que se junta um novo topo de gama com níveis de equipamento distintos para as versões Extreme e Journey.

As encomendas abrem na próxima segunda-feira, com os primeiros exemplares a chegarem na Primavera aos concessionários nacionais.

Bifuel ou electrificado?

O Dacia Duster abandona o gasóleo em definitivo mas mantém uma variante bifuel para uma autonomia conjunta devidamente homologada de 1.300 quilómetros.

Novidade é a introdução do sistema mild hybrid de 48 volts, combinado com o bloco TCe 130 de 1.2 litros com tracção dianteira ou integral, e, como no Eco-G 100, alinhado com uma caixa manual de seis relações.

O SUV recebe também o motor Hybrid 140 adoptado pelo Dacia Jogger, alinhado com uma transmissão automática multivariável acoplada a uma dog box (de dentes direitos) sem embraiagem.

Permite até 80% da condução urbana em modo totalmente eléctrico, com a consequente redução do consumo de gasolina até 40% na cidade comparativamente a um motor de combustão interna equivalente.

Duro ou elegante?

A linha Extreme, que se assume com o equipamento mais completo do Duster, apresenta um visual exclusivo com detalhes em castanho cobre.

Com estofos MicroCloud laváveis e barras de tejadilho modulares, entre outros elementos, é apontado aos entusiastas do off-road que procuram um automóvel prático e robusto.

A linha Journey dirige-se aos condutores que preferem uma estética elegante e discreta, sem esquecer o conforto e a tecnologia, como o travão de estacionamento automático ou o sistema de navegação Media Nav Live.

A versatilidade do SUV a bordo é simplificada pelo sistema Youclip, com acessórios próprios para fixar objectos em pontos-chave do habitáculo ou da bagageira.

A palete de cores foi alargada com a estreia da cor Sandstone com acabamento metalizado, a que se somam os tons Cáqui Lichen, Verde Cedar, Castanho Terracotta, Cinzento Schiste, Preto Nacarado e Branco Glaciar.

Versão / Motorização Eco-G Bi-Fuel (4x2) TCe 130 (4x2) TCe 130 (4x4) Hybrid 140 (4x2) Essential 19.150 euros x x x x x x x x x x x x x x x Expression 20.750 euros 22.250 euros

(não disponível no lançamento) 24.750 euros

(não disponível no lançamento) x x x x x Journey 22.550 euros 24.050 euros x x x x x 29.000 euros Extreme 22.550 euros 24.050 euros 26.550 euros 29.000 euros

