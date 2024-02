Nem sequer falta uma 'pick-up': Fiat Panda é base para cinco modelos

A Fiat não fez por menos para assinalar a sua ausência do salão automóvel de Genebra: cinco protótipos a mostrarem o que será o futuro próximo da marca.

Foi o próprio director executivo a mostrar a visão da construtora até 2027 mas numa mais pitoresca Ginevra no norte de Itália.

Na sua base está a próxima geração do Panda, com os consequentes modelos derivados que serão lançados a partir deste ano até 2027.

A plataforma Smart Car da Stellantis, que será sempre a mesma para o mercado global, estará capacitada para equipa grupos motopropulsores 100% eléctricos, híbridos e puramente a gasolina.

Não esquecer o passado

A primeira novidade será o futuro Fiat Panda, com o protótipo a retomar as linhas abruptas que Giorgetto Giugiaro imprimiu à primeira geração em 1980.

Com quatro metros de comprimento, será bem maior do que o actual modelo a ser apresentado a 11 de Julho para coincidir com o 125.º aniversário da marca.

Prometida está uma posição de condução elevada e um design robusto, com o interior a inspirar-se no padrão do circuito oval que encima a fábrica de Lingotto em Turim.

Somam-se ainda o uso de materiais sustentáveis, como plástico reciclados e tecidos derivados do bambu para os estofos dos bancos e dos revestimentos.

Um carro por ano

O compacto urbano será seguido por um novo lançamento a cada ano, com o primeiro a ser uma pick-up que irá tomar o lugar da actual Strada.

Seguir-se-á uma berlina com perfil coupé, herdeiro dos actuais Fiat Fastback no Brasil e Fiat Tipo em África e no Médio Oriente

Não faltará também um SUV, que a insígnia italiana apelida de Giga-Panda, e uma autocaravana Camper que junta a funcionalidade à diversão.

Se é verdade que estas cinco propostas não passam de projectos conceptuais, inegável é a direcção estilística que aponta aos futuros modelos da Fiat.

A 11 de Julho começará a nova aventura automóvel da fabricante transalpina com a estreia do Panda.

