Smart #3 já está na estrada: todos os preços das cinco versões

Estão abertas as encomendas para o novo Smart #3, o novo SUV coupé derivado do Smart #1 mas com um perfil bem mais aguerrido.

Proposto em quatro níveis – Pro, Pro+, Premium e Brabus –, soma-se ainda a edição especial 25.º Aniversário para celebrar as bodas de prata da marca.

A entrada na gama faz-se a partir dos 37.950 euros com a versão mais pujante a arrancar nos 50.450 euros.

Linhas muito desportivas

Marcado por linhas musculadas e com uma frente baptizada como "nariz de tubarão", o Smart #3 distingue-se pelo seu visual bem dinâmico na estrada.

Essa ideia é reforçada pela larga grelha inferior e pelos faróis LED afilados, contraposto atrás com os detalhes pixelizados das luzes traseiras.

Juntam-se de série as jantes em liga leve de 19 polegadas, que crescem para as 20 no desportivo Brabus.

O ambiente a bordo ganha particular luminosidade com o tejadilho panorâmico em forma de halo.

O posto de condução é definido pelo painel de instrumentos de 9,2 polegadas, e pelo ecrã táctil multimédia de 12,8 polegadas com gráficos tridimensionais.

Inédito é o assistente pessoal do sistema de infoentretenimento, com a chita a substituir a raposa do Smart #1 para expressar todo o dinamismo do "eléctrico".

Há uma larga variedade de apoios à condução a equipar o Smart #3, como a manutenção de faixa, o apoio ao estacionamento e o assistente de auto-estrada.

Até 455 km de autonomia

O Smart #3 tem as mesmas motorizações do Smart #1, com potência e binário máximos de 200 kW (272cv) e 343 Nm nas quatro linhas com tracção traseira.

A excepção é assumida pela variante Brabus de 315 kW (428 cv) e 543 Nm, com os dois motores a assegurarem a tracção integral.

A bateria de 66 kWh que equipa qualquer versão da gama, dá autonomias de 435 a 455 quilómetros, baixando para os 415 no Brabus.

Exceptua-se o acabamento Pro que, à semelhança do Smart #1 com a mesma designação, recebe uma bateria de 49 kWh para 330 quilómetros entre cargas.

O Smart #3 já pode ser encomendado através do portal electrónico dedicado da marca.

A abertura das encomendas marca também a oficialização da parceria da marca com a LeasePlan Portugal através do aluguer operacional Smart Mobility Renting.

Todo o processo de concretização do negócio poderá ser realizado em tempo real na plataforma de e-commerce da Smart.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Pro 200 kW (272 cv) / 343 Nm 49 kWh Até 330 km 37.950 euros Pro+ 200 kW (272 cv) / 343 Nm 66 kWh Até 435 km 42.950 euros Premium 200 kW (272 cv) / 343 Nm 66 kWh Até 455 km 45.950 euros 25th Anniversary Edition 200 kW (272 cv) / 343 Nm 66 kWh Até 455 km 46.450 euros Brabus 315 kW (428 cv) / 543 Nm 66 kWh Até 415 km 50.450 euros

