Ford unida à Cold Culture no vestuário 'casual'

A Ford assumiu-se como o rosto de uma nova colecção de vestuário da espanhola Cold Culture.

Baptizada como Cold Culture x Ford, combina o rugido do motor com a atitude do estilo urbano…

A fazer essa ligação, estão peças de vestuário que captam a essência da velocidade e da liberdade na estrada… envolvidas pelo ronco da Ford Ranger!

Os criadores Martina Merry e Andrés Varela inspiraram-se desde as curvas das pistas de corrida até ao desenho das jantes para criar peças inéditas.

A título de exemplo, na confecção do Ford Trench Jacket e do Ford High Neck Zip, foi utilizada uma malha metálica especial.

A colecção de 18 peças já pode ser encomendada através do portal de vendas da insígnia espanhola.

