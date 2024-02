Dacia leva três estreias mundiais ao salão de Genebra

A Dacia escolheu o salão automóvel de Genebra como palco para fazer deste 2024 um ano cheio de novidades.

O novo Duster será um dos principais destaques, com a apresentação oficial ao público a acontecer na segunda-feira.

Baseado na plataforma CMF-B do grupo Renault, a terceira geração oferece um visual mais assertivo, e uma linha de motorizações alargadas.

Excluído que está o diesel da gama, a aposta incide no bifuel Eco-G 100 e no Hybrid 140, a que se soma o micro-híbrido TCe 130 com tecnologia de 48 volts.

As três variantes equipam transmissões dianteiras, com o mild hybrid a dispor também de tracção integral.

Segue-se o Dacia Spring revelado esta semana, com uma evolução estilística e tecnológica derivada do Duster.

As características técnicas permanecem quase idênticas, embora estreie um sistema de travagem regenerativa em modo B.

Mantida é a bateria de 26,8 kWh para uma autonomia superior a 220 quilómetros bem como os motores eléctricos de 33 kW (45 cv) e 48 kW (65 cv).

A insígnia franco-romena irá ainda apresentar a sua gama, já com a mais recente regulamentação GSR II de segurança e apoio à condução integrada.

Ataque aos rally-raid

No campo dos carros de competição, será protagonista o Dacia SandRider que irá entrar no rali Dakar 2025, para depois se lançar no Mundial de Rally-Raid.

Inspirado no Manifesto Concept, apoia-se na experiência desportiva do grupo Renault e da britânica Prodrive, especialista dos desportos motorizados.

O protótipo explora, de forma inteligente, todas as possibilidades permitidas pelos regulamentos da categoria T1+ Ultimate, privilegiando a agilidade e o peso.

A equipá-lo está um V6 biturbo de 3.0 litros com injecção directa, alimentada a combustível sintético da Aramco.

Os 360 cv e 539 Nm que o motor debita são passados às quatro rodas através de uma caixa sequencial de seis relações.

Só tem o essencial

O SandRider possui apenas os painéis de carroçaria considerados essenciais, sem outros elementos supérfluos, e com especial atenção à aerodinâmica.

A marcá-lo estár um capô curto com desenho afunilado, para dar melhor visão aos pilotos, e uma estrutura atenta ao menor peso possível.

O chassis tubular, com subestruturas e pára-choques reforçados, assim como a carroçaria em carbono, a suspensão de duplo braço e a transmissão 4x4 foram concebidos para suportar as exigências das provas rally-raid.

Essa ideia foi transposta para o interior, com a aplicação de uma pintura anti-reflexo na parte superior do painel de instrumentos para melhorar a visibilidade.

Um inovador sistema eléctrico mantém a potência ideal para todos os equipamentos a bordo, independentemente das condições de corrida.

A "facilitar a vida" da dupla de pilotos estão bancos Sabelt estofados num tecido especial anti-bacteriano que regula a humidade de forma automática.

As rodas suplentes, assim como as ferramentas, estão a descoberto para tornar ainda mais rápida qualquer reparação.

Uma placa magnética integrada na carroçaria evita que os parafusos de fixação das rodas se percam na areia, solução inspirada na experiência dos pilotos.

A calçar as jantes de 17 polegadas do protótipo estão pneus BF Goodrich de nova geração.

Os pneumáticas de 37 polegadas foram concebidos para a máxima resistência a furos e impactos, e darem a melhor aderência em todos os tipos de terreno.

O SandRider faz a sua estreia no Rali de Marrocos, que acontece de 5 a 11 de Outubro, antes de atacar o Rali Dakar no próximo ano.

Com a vitória como principal objectivo, a equipa integra nomes tão ilustres como Sébastien Loeb, Cristina Gutiérrez Herrero e Nasser Al-Attiyah.

