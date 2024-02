Private White V.C.: Bentley Bentayga único em tributo a um herói

Qual a melhor homenagem que se pode fazer a um herói da Primeira Guerra Mundial que depois se distinguiu à frente de uma fábrica de vestuário de luxo?

Para a Bentley, nada melhor do que fazê-lo com um exemplar único do Bentayga Private White V.C.

Esta edição exclusiva preparada pela divisão Mulliner presta tributo à bravura do soldado Jack White no campo de batalha, pela qual recebeu a Victoria Cross.

Detalhes inéditos

O Bentayga em apreço, derivado da série Azure, possui costuras personalizadas que reflectem as origens de design da marca Private White V.C.

Os detalhes em cobre que decoram o interior do SUV de luxo representam a linha de telefone com que se amarrou para atravessar a nado o rio Dialah, um dos afluentes do rio Tigre no Iraque.

Sempre debaixo de fogo, com o seu gesto o bravo soldado conseguiu salvar um oficial e os seus homens, sem deixar para trás os seus equipamentos.

Os bancos e os painéis das portas, com as suas linhas de costura limpas e objectivas, reflectem o estilo e a funcionalidade do vestuário de inspiração militar.

Bordados à medida estão o símbolo da Victoria Cross nos apoios de cabeça, e as letras Private White V.C. enquanto pormenores de perfeição no habitáculo.

As almofadas dos bancos traseiros foram criadas a partir de um tecido de caxemira de Lancashire, para homenagear a faixa do regimento de Jack White.

O painel de instrumentos, com acabamento em cobre anodizado, inclui a silhueta da Cottenham House, a fábrica da Private White V.C. construída em 1853.

Pormenor final é os bordados de um bulldog nas bolsas das portas, em jeito de representação da mascote oficiosa da empresa.

Distinto por fora

Por fora, o SUV é distinguido pelo acabamento Dark Sapphire segundo a linha Blackline Specification, e com o vidro traseiro escurecido.

As jantes maquinadas de 22 polegadas com acabamento brilhante dão um fundo escuro ao emblema Private White V.C. com subtis detalhes em cobre.

Esta parceria inédita entre a Bentley e a Private White V.C. compreende ainda uma linha exclusiva de vestuário de luxo devidamente personalizada.

Aos potenciais candidatos para adquirir este Bentayga muito especial, as notícias não são animadoras.

O único exemplar preparado para esta homenagem já foi adquirido por um entusiasta da região de Manchester.

