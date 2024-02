Com acelerações de um super desportivo: Polestar 4 já tem preços

Tardou a chegar ao nosso país mas já há valores para um dos modelos mais importantes da Polestar.

Quase um ano após a estreia no salão automóvel de Xangai, o Polestar 4 abriu as encomendas esta quarta-feira com um preço de partida de 68 mil euros.

A produção deverá arrancar em meados deste ano, com as primeiras entregas a estarem previstas para Agosto.

Depuração aerodinâmica

O Polestar 4 junta o melhor dos dois mundos já exibidos pelos Polestar 2 e Polestar 3 mas sob a forma de uma berlina com perfil coupé.

Com 4,84 de comprimento por 1,54 de altura e 2,14 de largura, os três metros de distância entre eixos fazem adivinhar um amplo espaço a bordo.

A inspiração recolhida do protótipo Precept está bem visível nas suas linhas depuradas e aerodinâmicas.

Essa ideia está presente na eliminação do vidro traseiro, e a separação das luzes dianteiras de lâmina dupla com a assinatura iluminada única da marca.

A eficiência aerodinâmica é realçada pela dianteira rebaixada, a que se somam os puxadores retrácteis das portas e vidros embutidos sem moldura.

As lâminas traseiras aerodinâmicas e a optimização do fluxo de ar à volta da barra de luz traseira têm um papel fundamental na autonomia.

À falta do vidro traseiro, o retrovisor a bordo foi substituído por um ecrã de alta definição com as imagens recolhidas a partir da câmara montada no tejadilho.

Ambiente sofisticado

O habitáculo segue a mesma filosofia já presente do Polestar 3 para criar um ambiente sofisticado mas muito minimalista.

O ecrã táctil multimédia horizontal, de 15,4 polegadas, funciona sob o sistema de infoentretenimento Android Automotive, sendo actualizável por via remota.

Atrás do volante está o painel de instrumentação de 10,2 polegadas, alinhado com um visor head-up de 14,7 polegadas no pára-brisas.

Os passageiros dos bancos traseiros com reclinação eléctrica também contam com um ecrã para controlar o sistema de climatização e os serviços multimédia.

Os materiais interiores incluem uma malha têxtil obtida de garrafas plásticas recicladas e estofos em pele Nappa.

O ambiente luminoso é assegurado pelo tecto envidraçado, que é de série, sendo opcionais as funções fotocromáticas.

E, como familiar para longas viagens, a bagageira tem 500 litros de capacidade, que podem subir aos 1.536 litros com a segunda fila de assentos rebatida.

Quanto à segurança activa e apoio ao condutor, de série o Polestar 4 dispõe de 12 câmaras, um radar e 12 sensores ultra-sónicos.

Incluída está uma câmara a bordo para monitorizar os movimentos da cabeça e dos olhos do condutor e ajudar a evitar acidentes relacionados com a fadiga.

A somar ao equipamento de série estão pacotes opcionais com soluções específicas para o condutor.

100 km/h em 3,8 segundos

Avançado como o modelo mais rápido da Polestar, o novo SUV coupé é proposto nas variantes Long Range Single Motor e Long Range Dual Motor.

A alimentá-los está uma bateria de 102 kWh que permite carregamentos até 200 kW em corrente contínua ou até 22 kW em corrente alternada.

A função de carregamento bidireccional também está incluída, assim como uma bomba de calor para pré-condicionar a temperatura do habitáculo e da bateria.

A versão com um propulsor imprime 200 kW (272 cv) e 343 Nm às rodas traseiras, com a autonomia a chegar aos 600 quilómetros.

Precisa de 7,4 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a ficar estabelecida nos 180 km/hora.

Na variante com dois motores eléctricos, a potência chega aos 400 kW (544 cv) e o binário aos 686 Nm.

Só precisa de 3,8 segundos para alcançar os 100 km/hora, enquanto a velocidade máxima está limitada aos 200 km/hora.

Esta versão equipa uma suspensão semi-activa para um nível adicional de ajuste entre o conforto e a dinâmica de desempenho.

Além disso, o condutor pode optimizar os modos de condução para maximizarem a autonomia ou a dinâmica.

Polestar 4 (versão e pacotes) Preço Long Range Single Motor (com entrega) 68.000 euros Long Range Dual Motor (com entrega) 75.000 euros Pack Pilot 1.500 euros Pack Plus 5.500 euros Pack Pro 2.000 euros Performance Pack (só Dual Motor) 4.500 euros

