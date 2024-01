Isuzu equipa Protecção Civil com 48 D-Max

Quase cinco dezenas de Isuzu D-Max vão integrar a frota da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) a partir de Abril.

Todas com tracção integral, destinam-se ao comando táctico, combate a incêndios, reconhecimento e avaliação de situações, e operações específicas.

O contrato foi assinado esta semana nas Caldas da Rainha pela Astara, representante nacional da marca japonesa.

A cerimónia teve a presença de José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Protecção Civil, e Duarte Costa, presidente da ANEPC.

As 48 unidades com cabine dupla dispõem de um motor turbodiesel de 1.9 litros com 163 cv e 360 Nm.

Potência e binários são passados às quatro rodas através de uma caixa manual ou automática de seis relações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?