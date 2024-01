ChatGPT presente nos novos modelos da Skoda

Depois da Volkswagen, a Skoda avançou com a inclusão do ChatGPT nos seus sistemas de infoentretenimento, ou não fossem as duas marcas do mesmo grupo automóvel.

Baseado em inteligência artificial, a nova tecnologia será integrada no seu assistente vocal Laura, e disponibilizada através do Cerence Chat Pro.

A solução estará presente em diversos modelos baseados nas plataformas MEB GP e MQB EVO.

Em causa estão algumas variantes do Skoda Enyaq, assim como as novas gerações do Superb e Kodiaq, e o actualizado Skoda Octavia.

Ativado através do Cerence Chat Pro, a integração do ChatGPT no assistente de voz Laura introduz uma variedade de novas capacidades.

Para lá do controlo do infoentretenimento, navegação e climatização, no futuro a inteligência artificial será capaz de fornecer informações adicionais.

O assistente vocal é activado com um simples "Ok, Laura" ou através do respectivo botão no volante.

Se o pedido não puder ser respondido pelo sistema Skoda, é encaminhado anonimamente para a inteligência artificial.

O ChatGPT não acede aos dados do veículo ou a informações pessoais, sendo as interacções imediatamente apagadas após o processamento para garantir o mais elevado padrão de protecção.

"A integração do ChatGPT no assistente de voz Laura é a mais recente forma de a Škoda adaptar tecnologia avançada para melhorar a experiência de condução", assume Klaus Zellmer, director geral da marca.

