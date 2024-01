Tecto Solarbay controla temperatura a bordo nos novos Renault Scénic e Rafale

Ainda nem sequer chegaram aos concessionários nacionais mas os Renault Scénic E-Tech Electric e Rafale E-Tech Full Hybrid já ganharam novos atributos.

As duas propostas equipam com um inovador tejadilho panorâmico que se torna opaco ou transparente, a meio ou a todo o comprimento do habitáculo.

Baptizado como Solarbay, o tecto de abrir opacificante mantém confortável a temperatura a bordo quer no Verão, quer no Inverno.

O nível de protecção solar pode ser definido através de um botão junto à luz do tecto ou ser operado por voz através do Google Assistant.

Embora o vidro tenha mais de um metro de comprimento, consegue opacificar-se ou ficar totalmente transparente em menos de cinco segundos.

E essa mudança é visualmente perceptível, com uma espécie de "onda" a percorrer os nove segmentos envidraçados.

Além disso, admite quatro níveis de regulação: totalmente transparente, completamente opaco, transparente à frente e opaco atrás, e vice-versa.

O tecto Solarbay utiliza o sistema AmpliSky da Saint-Gobain Sekurit, baseado em cristais líquidos dispersos em polímero (PDLC).

Esta tecnologia usa um campo eléctrico para deslocar as moléculas entre duas folhas de vidro, fenómeno que permite opacificar o tejadilho.

