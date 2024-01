Dar vida aos ''clássicos'': Ford Bronco é agora um fantástico 'restomod'

O novo Ford Bronco recuperou com sucesso o carisma que sempre marcou este "todo o terreno" mas há ainda quem prefira o original lançado nos anos 60.

Ao longo do seu primeiro ciclo de vida, se assim se pode dizer, marcou cinco gerações ao longo de 30 anos, até a produção ter sido interrompida em 1996.

Há agora uma preparadora americana que propõe uma reactualização face à procura que estes verdadeiros "clássicos" têm tido nos últimos anos.

A Kindred Motorworks promete um "velho" Ford Bronco que combina a nostalgia com um visual intemporal mas com a segurança e a fiabilidade dos nossos dias.

O sucesso parece estar assegurado à partida, com mais de 20 exemplares reconstruídos no último ano.

Será uma longa espera até o doador do offroader lhe puder deitar as mãos, já que são necessárias 1.700 horas para levar a cabo o restauro.

Depois de desmontado, são cortadas, dobradas, fresadas e soldadas os painéis de chapa e os componentes-chave para a sua posterior montagem.

A carroçaria segue para a cabine de pintura para ser decorada com a cor escolhida pelo cliente, para depois montar o chassis devidamente actualizado.

"Eléctrico" em estudo

A alimentar este Ford Bronco reconstruído está um bloco V8 Coyote 5.0 litros de terceira geração com 465 cv.

Em estudo está igualmente uma variante 100% eléctrica com uma autonomia prevista para 320 quilómetros, com a bateria a ser recarregável a 6,6 KWh AC.

Ao motor térmico está alinhado uma caixa automática de dez relações a passar todo este poder às quatro rodas motrizes.

A suspensão foi reactualizada, assim como os diferenciais à frente e atrás, com todas as rodas a disporem de discos de travão.

Pneus BF Goodrich de 33 polegadas "calçam" jantes em alumínio forjado de 18 polegadas.

A evolução tecnológica é assegurada por ópticas LED, câmara traseira, ecrã táctil multimédia, climatização automática, estribos retrácteis e direcção assistida.

Os revestimentos e o s bancos são estofados em pele, com os dianteiros a serem aquecidos, enquanto os traseiros são removíveis, assim como as portas.

Claro que este Ford Bronco preparado pela Kindred Motorworks não será nada barato.

Sem contar com o carro do doador, o preço final da "reparação" fica-se pelos 155 mi euros, podendo ultrapassar os 200 mil com retoques personalizados.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?