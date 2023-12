Peugeot 3008 já tem preços; ''eléctrico'' com 527 km de autonomia

É uma das propostas a Carro do Ano 2024 no nosso país e as encomendas já abriram com os preços para cada versão.

O Peugeot 3008 ganhou novas valências nesta terceira geração, com sistemas motrizes mild hybrid e 100% eléctricos, assim como uma opção híbrida plug-in.

A nova gama é proposta de série com os equipamentos Allure e GT, com as personalizações opcionais agrupadas em três pacotes.

Trunfo na autonomia

Primeiro modelo da Peugeot a adoptar a nova plataforma STLA Medium da Stellantis, o 3008 tem a autonomia como principal trunfo na versão eléctrica.

São anunciados até 700 quilómetros entre cargas na futura versão com dois motores e tempos de carregamentos em redor dos 30 minutos.

Assumidamente familiar mas com um perfil muito desportivo, os novos 3008 e e-3008 distinguem-se pelo estilo SUV fastback.

São 4,54 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,64 de altura, com as suas linhas a contribuírem para um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,28.

Os 2,74 de distância entre eixos asseguram bom espaço a bordo para cinco adultos, com a capacidade da bagageira a chegar aos 520 litros.

A frente distingue-se pela nova assinatura luminosa de três garras, a que se soma a grelha e os faróis LED na versão Allure e Pixel LED na variante GT.

O mesmo espírito é passado para a traseira, à conta da asa "flutuante" e da mesma assinatura luminosa da dianteira, que é tridimensional no GT.

As jantes de liga leve com corte diamantado, de 19 ou 20 polegadas, reforçam o visual robusto do modelo.

Ecrã panorâmico a dominar

A vida a bordo é distinguida no GT pelo tabliê onde está montado o novo ecrã panorâmico HD de 21 polegadas, a unir a instrumentação e o multimédia.

No Allure, o novo i-Cockpit é composto por dois ecrãs digitais de dez polegadas justapostos num único suporte e com o mesmo efeito flutuante.

Na parte superior da consola central estão os botões i-Toggles, programáveis para acesso rápido a funções como o ar condicionado ou navegação.

A própria consola está mais "limpa" pela passagem do selector de marchas e dos modos de condução logo abaixo do ecrã panorâmico.

O volante, que é aquecido de série na versão GT, também é novo, assim como os comandos e as patilhas para a travagem regenerativa no modelo eléctrico.

Os novos bancos dianteiros certificados pela alemã AGR têm espuma de alta densidade para maior conforto.

No GT são ventilados e com função massagem, sendo o aquecimento alargado aos bancos traseiros, podendo dispor de apoio lateral lombar.

Tecnologia de ponta

O SUV fastback beneficia, de série, do sistema i-Connect para uma conectividade sem fios a plataformas Apple CarPlay ou Android Auto.

Essa experiência alarga-se no GT com o i-Connect Advanced, que inclui navegação conectada TomTom com planeamento de viagem optimizada.

O comando vocal OK Peugeot permite aceder às funções de infoentretenimento, que são actualizáveis por via remota.

Na consola central pode contar-se com duas entradas USB-C, a que se somam mais duas para quem viaja atrás nas versões com i-Connect Advanced.

Ainda na consola central está um carregador de telemóvel sem fios com 15 watts de potência de carregamento.

"Eléctrico" com 210 cv

A chegada do Peugeot 3008 ao nosso país faz-se, nesta primeira fase, com uma opção 100% electrificada e outra com hibridação suave.

Em estreia está o novo motor eléctrico de 157 kW (210 cv) e 345 Nm, associado a uma bateria de 73 kWh úteis para uma distância até 527 quilómetros.

Recarregável a 160 kW no posto DC, o consumo médio ronda os 16,7 kWh por cada 100 quilómetros.

Nas acelerações bastam-lhe 8,8 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a fixar-se nos 170 km/hora.

Esta versão beneficia da oferta de uma easy Wallbox com quatro anos de manutenção e garantia.

Em 2025 chegarão duas novas propostas eléctricas, com duas rodas e quatro motrizes.

A primeira opção equipa um propulsor de 170 kW (231 cv), com a autonomia a bater nos 700 quilómetros, à conta de uma bateria de 98 kWh..

Os dois motores que equipam a segunda oferecem 240 kW (326 cv) para uma distância entre cargas até 525 quilómetros com a mesma bateria de 73 kWh.

Mild hybrid mais poupado

Novidade é também o Peugeot 3008 Hybrid 136, que recorre a uma nova geração do motor PureTech de 1.2 litros.

Desenvolvido para integrar-se perfeitamente com o sistema de 48 volts, oferece uma potência de 136 cv (100 kW) e um binário de 230 Nm.

Nele estão conjugados um turbocompressor de geometria variável, uma corrente de distribuição e um esquema de funcionamento segundo o ciclo Miller.

Ao motor está associada uma caixa de velocidades automática e-DCS6 electrificada de dupla embraiagem com seis relações.

Integrado na estrutura da transmissão está o motor eléctrico, capaz de gerar 21 kW (28 cv) e 55 Nm adicionais.

Chega aos 201 km/hora de velocidade máxima, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em 10,2 segundos, com o consumo médio a fixar-se nos 5,5 litros.

No próximo ano, a gama do Peugeot 3008 será complementada com um híbrido plug-in de 195 cv para uma autonomia eléctrica até 85 quilómetros.

Eficácia na assistência

São diversos os sistemas de apoio à condução, com o Drive Assist Plus com o cruise control adaptativo a permitir uma condução semi-autónoma mais eficaz.

Faz mudanças de faixa de forma semi-automática e recomendações antecipadas de velocidade ao "ler" os sinais de trânsito e recolher dados da navegação.

Travagem automática de emergência com aviso de colisão, alerta activo de saída de faixa e monitorização do ângulo morto são outras das suas capacidades.

A complementar está o controlo avançado de tracção – neve, lama e areia – para optimizar a aderência em superfícies escorregadias.

Versão Equipamento Preço 3008 Hybrid 136 cv Allure 37.150 euros 3008 Hybrid 136 cv GT 41.650 euros e-3008 210 cv Allure 47.150 euros e-3008 210 cv GT 52.150 euros

