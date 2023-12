'Electrikhana 2': a última ''dança'' de Ken Block

Quase um ano passado sobre a morte de Ken Block, foi lançado o novo Electrikhana 2 nas redes sociais com o Audi S1 Hoonitron.

O vídeo foi filmado na Cidade do México em Novembro do ano passado, semanas antes do acidente com a moto de neve que o vitimou aos 55 anos.

Para a família do piloto americano, era uma questão importante encerrar este capítulo com o lançamento do filme em sua memória.

Ao volante do protótipo 100% electrificado desenvolvido pela Audi Sport, Ken Block mostra as acrobacias que só ele era capaz no mundo automóvel.

O S1 Hoonitron com chassis em fibra de carbono equipa dois motores eléctricos para uma potência total de 680 cv passados às quatro rodas.

Após a filmagem do primeiro capítulo de Electrikhana em Agosto de 2022, o S1 Hoonitron passou pelo crivo do piloto.

A redução do peso, a melhoria da direccionalidade e a simulação das trocas de relação de caixa foram alguns dos pontos revistos pela Audi a seu conselho.

Para o Electrikhana 2, Ken Block criou uma astúcia muito especial que só um "eléctrico" consegue oferecer.

Os eixos dianteiro e traseiro rodam em direcções opostas, fazendo com que o S1 Hoonitron desapareça envolto numa nuvem branca, mesmo estando parado.

Um presente final deste artista das derrapagens controlados para a uma fiel legião de fãs.

