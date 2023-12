Sucesso eléctrico à vista? Citroën ë-C3 ultrapassa 10.000 reservas

Parece ser já um sucesso antes mesmo de ter chegado aos concessionários: o novo Citroën ë-C3 já registou mais de 10 mil pré-encomendas… e o nosso país é o quarto em número!

Revelado a 17 de Outubro, as reservas online das versões You e Max deveriam encerrar este domingo mas foi decidido prolongá-las até ao fim de Janeiro.

Note-se que será, sobretudo, uma manifestação de interesse pelo modelo já que quem está a participar nesta campanha não pagou um único euro.

Pelo contrário, os "reservistas" apenas adquiriram o direito de estar entre os primeiros a poder encomendar o novo "eléctrico".

Apenas duas versões

A filosofia no desenvolvimento do novo C3 está ligada ao 2CV mas enquanto este propunha pôr a Europa sobre rodas no pós-Segunda Guerra Mundial, o compacto urbano quer aumentar a electromobilidade das populações.

Com apena 4,01 metros de comprimento e uma bagageira de 310 litros, o novo ë-C3 segue algumas das opções estilísticas delineadas no Citroën Oli.

A dianteira mais alta e o pára-brisas com uma inclinação quase vertical dão-lhe mais volume, a que se soma um capô curto para criar contraste.

Visto de perfil, percebem-se as linhas inferiores, esculpidas à frente e atrás, a fluírem para os faróis, farolins e painéis das portas.

A traseira é marcada por uma escultura técnica na parte inferior da porta da bagageira, acima da qual se encontra uma faixa decorativa em preto brilhante.

Adaptado à cidade

Tendo mais 10 cm de altura do que o antecessor, para os 1,57 metros, a Citroën destaca o maior espaço a bordo para os cinco ocupantes.

Como se fosse um pequeno SUV, a distância ao solo também aumentou, de 13,5 para 16,3 cm, facilitando o acesso a bordo ou a passagem sobre lombas.

A decorar o posto de condução mais elevado já não está o clássico painel de instrumentos.

O C-Zen Lounge reinventa o tabliê ao incluir um pequeno visor head-up horizontal sob o pára-brisas com todos os dados necessários à condução.

Na versão You, o infoentretenimento é dado através duma aplicação para telemóvel, que pode ser encaixado num suporte ao centro do tabliê, com o Max a contar com um ecrã táctil multimédia de 10,25 polegadas.

O conforto a bordo é assegurado pelos bancos Advanced Comfort, redesenhados para este "eléctrico" com uma espuma mais densa.

Em estreia no compacto está igualmente a suspensão Advanced Comfort, que passa a ser de série em todas as variantes.

Ao nível da segurança activa e apoios à condução, poder-se-á contar com as mais recentes evoluções tecnológicas nesses campos.

Autonomia até 320 km

O principal ponto de interesse no citadino eléctrico está mesmo no preço: a variante You começa nos 23.300 euros, com o Max a arrancar nos 27.800 euros.

No programa está uma bateria de 44 kWh, recarregável de 20 a 80% em 30 minutos a 100 kW, para uma autonomia a bater nos 320 quilómetros.

Os 83 kW (113 cv) debitados pelo motor eléctrico às rodas dianteiras levam-no aos 100 km/hora em 11 segundos, para 135 km/hora de velocidade de ponta.

Se estes números são compatíveis para uma condução que privilegia a cidade e os arredores, há outra versão prevista assumidamente citadina.

Em 2025 deverá chegar ao mercado europeu uma variante por menos de 20 mil euros, neste ataque à electromobilidade de baixo preço definido pela Stellantis.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?