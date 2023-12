Milano será primeiro 'crossover' 100% eléctrico da Alfa Romeo

Chama-se Milano o crossover que a Alfa Romeo irá estrear em Abril na cidade italiana que lhe dá o nome.

O baptismo segue-se a um "falso" jogo de pistas que convidava os internautas a adivinharem o nome do modelo, incluindo o muito discutido Brennero.

Será o primeiro Alfa Romeo de grande escala oferecido com motor 100% eléctrico no regresso da insígnia italiana ao segmento B, e até já há uma imagem "pirata" do SUV compacto a circular nas redes sociais.

Homenagem a Milão

Não é a primeira vez que a Alfa Romeo dá a um dos seus modelos o nome da cidade onde nasceu.

O Alfa Romeo 75 dos anos 80 foi assim designado nos Estados Unidos enquanto o MiTo veio da contracção de Milão e Torino (Turim).

Foi também sob aquele nome de código que foi desenvolvido o Giulietta da década de 2010

Sem dúvida que estas ligações não são fruto do acaso, já que o crossover apresenta-se como o "sucessor" daqueles dois modelos.

Também a escolha do nome de uma cidade em vez de uma passagem alpina (Brennero), como acontece com o Stelvio e o Tonale, marcam a sua vocação urbana.

Tendo estes aspectos em conta, o Milano terá um comprimento entre 4,20 e 4,30 metros, como têm os rivais na sua categoria.

Fiel ao ADN desportivo

Prometido para o Alfa Romeo Milano estão características "fiéis a ADN desportivo da marca" com um sistema motriz eléctrico de alto desempenho.

Ao seu lado estará uma versão mais "dócil", apoiada no conhecido propulsor eléctrico de 156 cv e na bateria de 54 kWh do grupo Stellantis.

A gama deverá ser completada pela variante a gasolina com um bloco turbo de 1.2 litros de 136 cv com tecnologia micro-híbrida de 48 volts.

O Alfa Romeo Milano será apresentado em meados de Abril, com a chegada aos concessionários europeus a acontecerem no início do próximo Outono.

Em 2025, a construtora lançará o seu primeiro modelo exclusivamente eléctrico, para dois anos mais tarde pôr um ponto final nas motorizações térmicas.

