Chega na Primavera: Renault Scénic E-Tech Electric já tem preços

Já há preços para o novo Renault Scénic E-Tech Electric: as encomendas abriram esta quinta-feira e as primeiras entregas acontecem na Primavera.

Equipado com baterias de 60 ou 87 kWh, é proposto nos níveis Evolution, Techno, Iconic e Esprit Alpine, este em estreia nos "eléctricos" da marca.

O SUV assume-se como o segundo modelo icónico da marca do losango a tornar-se totalmente electrificado depois do Mégane E-Tech Electric.

Robusto e polivalente

Muito fiel às linhas do protótipo Scénic Vision, o Renault Scénic E-Tech Electric apresenta-se com uma estética robusta nesta quinta geração.

Construído sobre a plataforma AmpR Medium (antiga CMF-EV) do grupo francês, assume o espírito de carro de família, à semelhança dos antecessores.

Mede 4,47 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,57 de altura, com a distância entre eixos a chegar aos 2,78 metros e a bagageira aos 545 litros.

E, exactamente como o protótipo de que descende, integra um capô longo e plano, saliências muito curtas, e uma grelha a fundir-se com a carroçaria

Nas laterais, as luzes diurnas assumem a assinatura luminosa que já distinguem o renovado Clio e o novo Rafale.

Jantes aerodinâmicas de 19 ou 20 polegada ficam albergadas sob uns guarda-lamas protegidos por plástico, a darem-lhe um visual mais aventureiro.

Interior tecnológico

O habitáculo segue o desenho do Mégane E-Tech Electric, com o ecrã openR de 12 polegadas alinhado com o painel de instrumentos de 12,3 polegadas.

Os sistemas de apoio à condução podem comportar mais de 30 auxiliares, e 50 aplicações descarregáveis através do Google Play.

Entre os principais sistemas está o programador preditivo da velocidade de cruzeiro, que se adapta automaticamente às condições da via e do tráfego.

Já o som obrigatório que alerta os transeuntes para a passagem do "eléctrico" foi orquestrado pelo compositor Jean-Michel Jarre.

Os estofos dos bancos são totalmente em tecido reciclado, assim como os plásticos aplicados nos revestimentos.

A arrumação a bordo é abundante, principalmente à frente, chegando aos 39 litros de capacidade graças ao "desaparecimento" do selector de marchas.

É ainda dada a opção de um tecto panorâmico envidraçado com a possibilidade de regular a opacidade.

Autonomia até 620 km

O Renault Scénic E-Tech Electric assume um motor síncrono com potências de 125 e 160 kW (170 e 218 cv).

Para o primeiro é avançada uma bateria de 60 kWh para uma autonomia até 420 quilómetros, com a segunda, de 87 kWh, a chegar aos 620 quilómetros.

O controlo da autonomia pode ser feito atrás de quatro níveis de travagem regenerativa.

Uma bomba de calor de série em todas as versões completa o sistema, com o carregador de bordo para corrente alternada a ser de 22 kW.

Os carregamentos em corrente contínua podem ser feitos até 150 kW, baixando para 130 kW no modelo com menor potência.

Equipamento Bateria Potência / Binário Preço (com IVA) Evolution 60 kWh 125 kW (170 cv) / 280 Nm 40.690 euros Techno 60 kWh 125 kW (170 cv) / 280 Nm 43.490 euros Evolution 87 kWh 160 kW (218 cv) / 300 Nm 46.500 euros Techno 87 kWh 160 kW (218 cv) / 300 Nm 49.300 euros Esprit Alpine 87 kWh 160 kW (218 cv) / 300 Nm 51.250 euros Iconic 87 kWh 160 kW (218 cv) / 300 Nm 52.650 euros

