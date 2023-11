Toyota Yaris Cross aumenta potência e ganha mais tecnologia a bordo

Está a chegar ao mercado uma versão mais evoluída do Toyota Yaris Cross, com o sistema motriz híbrido a oferecer 132 cv contra a variante de 116 cv.

Se por fora não houve qualquer renovação estética a acompanhar o aumento de potência do crossover, o mesmo não se passa em termos de tecnologia a bordo.

As encomendas abrem em Novembro em vários países europeus, estando prevista a chegada dos primeiros exemplares ao nosso país antes do Verão.

Tecnologia reforçada

A nível estético, o novo Yaris Cross Hybrid 130 reforça o visual por fora com novas cores e novos jogos de jantes em liga leve.

É a bordo que estão as principais evoluções do modelo, reflectidas no painel de instrumentação, que pode ser de sete ou 12,3 polegadas.

O primeiro é de série nas versões de entrada de gama e intermédias, com o segundo a integrar as variantes Luxury e Premiere Edition.

À disposição nesta última medida estão as configurações de estilo Smart, Casual, Sporty e Tough.

Para o ecrã táctil multimédia, há opções de nove ou 10,5 polegadas, dispondo de ligações sem fios para Apple CarPlay e Android Auto, e actualizações remotas.

Assume igualmente o controlo vocal Hey Toyota, sendo outra novidade a chave digital através da aplicação MyT para telemóvel.

Ao nível da segurança activa e assistência à condução, foram acrescentadas novas funções ao pacote T-Mate para a condução autónoma de nível 2.

As valências compreendem reconhecimento de peões, bicicletas e motocicletas com travagem automática de emergência, velocidade de cruzeiro adaptativa e manutenção activa de faixa.

Mais potência e melhor desempenho

O ex-libris do Yaris Cross Hybrid 130 está mesmo no aumento de potência e binário para as variantes mais equipadas.

O sistema motriz electrificado é elevado dos 116 cv e 141 Nm para os 132 cv e 185 Nm.

Estes números permitem-lhe acelerar dos zero aos 100 km/hora em 10,7 segundos, garantindo também melhores desempenhos nas recuperações.

Para fazer face ao aumento do ruído do motor de 1.5 litros, o compartimento recebeu mais camadas de isolamento, e o habitáculo tem vidros mais espessos.

Premiere Edition distinto

O novo Yaris Cross Hybrid 130 terá como ponta de lança o topo de gama Premiere Edition pintado com o exclusivo Urban Khaki em dois tons.

O visual é reforçado com novas jantes maquinadas em liga leve de 18 polegadas em cinzento.

Também as costuras dos bancos e as linhas decorativas no painel de instrumentos e nas portas combinam com a cor verde da carroçaria.

O revestimento dos bancos conta com um novo padrão, e a parte inferior do painel de bordo tem uma nova superfície macia em todas as versões.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, as primeiras unidades deverão chegar aos concessionários antes do Verão.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?