Jeep Avenger já é e-Hybrid

A dar continuidade ao sucesso do Jeep Avenger, votado em 2023 Carro do Ano na Europa, a marca norte-americana avança agora com a variante e-Hybrid.

A compor o sistema motriz está o bloco turbo a gasolina de 1.2 litros com 100 cv e 205 cv, e uma caixa electrificada de dupla embraiagem com seis relações.

Integrada nela está um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm), um inversor e uma unidade de transmissão central, a que se soma uma bateria de iões de lítio de 48 volts.

O motor eléctrico, activado na condução urbana a velocidades inferiores a 30 km/hora, dá um quilómetro de autonomia numa condução regular.

A Jeep avança consumos em redor dos 5,1 litros por cada cem quilómetros, com 111 g/km de emissões de dióxido de carbono.

Elementos distintos

Há vários elementos a distinguirem o novo Avenger e-Hybrid, embora por fora apenas se perceba um logótipo específico a relevar esta motorização.

A bordo, destaca-se o painel de instrumentos de sete ou 10,25 polegadas, patilhas de mudanças no volante e tejadilho Open-Air Sky Roof.

O condutor pode contar ainda com um banco eléctrico revestido a pele com função de massagem.

A apoiar a condução estão dois novos pacotes de serviços – Connect One e Connect Plus –, com o último focado principalmente na navegação.

O Jeep Avenger e-Hybrid, nos acabamentos Longitude, Altitude e Summit, abre as encomendas na Europa no final deste mês.

Desconhece-se a data de chegada aos concessionários nacionais e os preços para cada nível de equipamento.

