Regresso a Portugal: MG quer ser referência na electromobilidade

Mobilidade Acessível é o lema da MG Motor, apresentada oficialmente em Lisboa no final da semana passada, onde o Aquela Máquina esteve presente.

Nos objectivos da construtora chinesa SAIC Motor está a democratização do acesso aos automóveis eléctricos no nosso país.

Até 2025, tem no horizonte o lançamento de 27 novos modelos, dos quais 15 serão electrificados, cobrindo até 87% dos actuais segmentos de mercado.

"O segmento dos modelos híbridos é uma das faltas da MG", destaca Ricardo Lotra, responsável pela subsidiária portuguesa.

"Já em 2024 chegarão três propostas, com a primeira a surgir nos próximos quatro meses", estando previsto um preço de 19 mil euros na entrada de gama.

Um roadster para emocionar

Ainda sem data prevista de lançamento está o MG Cyberster, um roadster eléctrico que foi figura central na apresentação.

O tracção traseira equipa um motor eléctrico com 230 kW (313 cv) e uma bateria de 64 kWh.

Já o tracção integral terá dois propulsores eléctricos para uma potência de 400 kW (544 cv) e uma bateria de 77 kWh.

Para esta variante está prevista uma aceleração de 3,2 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Confirmado este tempo, significa que será um dos descapotáveis com tracção total mais rápidos do momento.

MG4 lidera oferta

Com uma linha composta por cinco modelos, a MG Portugal tem no MG4 o seu ponta de lança, com um preço de partida de 32.990 euros.

Na entrada de gama equipa um propulsor eléctrico de 125 kW (170 cv) e 250 Nm, com uma bateria eléctrica de 51 kWh para 350 quilómetros de autonomia.

O MG4 XPower é o topo de gama da linha, com os seus 320 kW (435 cv) e 600 Nm a levarem-no em 3,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A carrinha MG5, com potências e baterias de capacidade equivalente, tem um preço de partida de 37.790 euros.

Já o MG ZS, com motores eléctricos de 115 kW (156 cv) e de 130 kW (177 cv), é proposto a partir de 35.990 euros.

A alimentá-lo está uma bateria LFP de 51 kWh, para uma autonomia de 320 quilómetros, ou NCM de 72 kWh, para uma distância até 440 quilómetros.

Há ainda a versão com motor 1.0 litro T-GDi, com 111 cv e 160 Nm, por um preço de arranque de 22.790 euros.

O MG Marvel R assume-se como o topo de gama eléctrico a partir de 45.690 euros.

Distribuído por três níveis de equipamento, a gama compreende versões de 132 kW (180 cv) e de 212 kW (288 cv) com autonomias de 370 a 400 quilómetros.

A oferta da MG é completada com o SUV híbrido plug-in EHS de 258 cv, a começar nos 39.190 euros, com uma autonomia até 52 quilómetros.

O regresso da MG ao mercado português está patente na quase dezena e meia de concessionários nacionais e mais de 800 unidades vendidas este ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?