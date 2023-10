Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid: 544 cv de poder e autonomia até 87 km

A Mercedes-Benz mantém-se imparável na electrificação das suas propostas mas agora cada vez mais vitaminados à conta do papel desempenhado pela divisão AMG.

Seja o SUV ou o SUV coupé, a insígnia alemã propõe o AMG GLE 53 Hybrid 4MATIC+ com 544 cv de potência combinada e transmissão integral.

Sob o capô está um bloco turbo de 3.0 litros e seis cilindros com 449 cv e 560 Nm, alinhado com uma caixa automática de nove relações, mas a potência e binário deste híbrido plug-in vão muito para além disso.

Com o propulsor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 480 Nm, esses números elevam-se aos 544 cv e 750 Nm para um "disparo" até aos 100 km/hora em 4,7 segundos, com a velocidade de ponta limitada a 250 km/hora.

A bateria de 31,2 kWh, para até 87 quilómetros de autonomia, dispõe de um carregador de origem para 11 kW AC, mas está habilitado a carregá-la a 60 kW DC, fazendo-o em 20 minutos de dez a 80%.

Chassis reafinado

A proporcionar uma qualidade de condução premium está a suspensão pneumática AMG Ride Control com amortecimento adaptativo, especialmente desenvolvida e adaptada às exigências deste SUV e SUV coupé.

Novos estabilizadores passivos nos dois eixos e novos amortecedores reforçam o desempenho, a que se somam as afinações do chassis, direcção, ESP e tracção integral AMG Performance 4MATIC+ variável.

A travagem é assegurada por discos ventilados com 400 mm e pinças fixas de seis pistões à frente, e com 370 mm e pinças flutuantes de um pistão atrás.

Além dos conhecidos modos de condução Comfort, Sport, Sport+, Smoothness e Individual, existem dois programas específicos para híbridos plug-in.

Em Eletric, admite uma velocidade máxima de 140 km/hora enquanto no programa Battery Hold, ambos os motores funcionam apenas com 25% da potência máxima disponível.

Não passa despercebido

Com uma estética a assegurar um forte impacto na estrada, o AMG GLE 53 Hybrid 4MATIC+ é adornado com emblemas específicos por dentro e por fora a destacarem o seu carácter único.

Além das jantes em liga leve de 21 polegadas, equipa de origem o tejadilho solar panorâmico e os bancos dianteiros aquecidos, "máximos" adaptativos.

A bordo destaca-se o sistema de infoentretenimento MBUX, com visores e funções específicas para híbridos como o menu de carregamento, o estado de carga, a autonomia eléctrica e a temperatura da bateria.

Está ainda disponível o sistema de escape configurável AMG Performance, e os pacotes Memory e Parking com câmara de 360 graus.

Além do pacote Keyless-Go, a que se soma o assistente de ângulo morto, conta ainda com a última geração do volante AMG Performance.

Falta saber a data de chegada do Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4MATIC+ aos concessionários nacionais e por que preço.

