Mais um 'one-off' da Ferrari: SP-8 é uma sinfonia de potência e elegância

A série One-Off está a ser um verdadeiro filão de ouro para a cavallino rampante.

Agora foi a vez de um multimilionário taiwanês pedir um exemplar único baseado no fulgurante Ferrari F8 Spider que deu à "troca".

Certo é que o novo SP-8, trabalhado pelos engenheiros da divisão Special Projects de Ferrari, é bem mais do que um "simples" super desportivo.

Do roadster original esta proposta herda os traços estilísticos, o chassis e o poderoso V8 biturbo de 3.9 litros.

A principal diferença está mesmo na ausência da capota que caracteriza o F8 Spider.

Aerodinâmica mais refinada

Para os ferraristas mais ferrenhos, o visual do SP-8 é quase uma obra de arte técnico-artística.

A grelha em alumínio fundido, impresso a 3D a partir de um molde único, chama de imediato a atenção dos mais desatentos.

Com o "desaparecimento" do tejadilho retráctil, os estilistas da Special Projects remodelaram por completo a secção traseira com uma linha de cintura esticada.

Estas soluções obrigaram a refinar a aerodinâmica através de uma combinação de simulações em computador, e testes em túnel de vento e em circuito.

Diferenças em relação ao modelo original também estão patentes nos faróis, agora com lentes especiais, e nos farolins inspirados pelo Ferrari Roma.

O pára-brisas e as ponteiras de escape tiveram o mesmo tratamento imprimido no Ferrari 296 GTB.

As jantes em liga leve de 20 polegadas foram especialmente projectadas no tom Grigio NART fosco.

A pintar a chapa está o tom fosco Argento Micalizzato, com as secções em fibra de carbono a exibirem um acabamento em Blue Sandstone brilhante.

Até mesmo o Blu Scuro Stellato, que liga as duas partes da carroçaria, foi criado com uma atenção obsessiva pelos detalhes para uma harmonia visual perfeita.

O resultado final é assombroso, com o roadster a ter uma estética muito próxima do proposto pelos Ferrari SF90 ou Daytona SP3.

Luxo e elegância

O desenho do habitáculo segue a mesma filosofia imprimida no exterior do descapotável, com cada detalhe a respirar luxo e elegância.

A consola central foi modificada para acomodar os controlos da caixa automática sequencial de oito velocidades inspirada no SF90 Stradale.

Os bancos em fibra de carbono são revestidos em Navy Blue Alcantara com detalhes gravados, combinado com tecido com efeito gradiente.

Tapetes específicos acrescentam um toque de exclusividade ao super desportivo.

Foguete sobre rodas

Embora não tenham sido avançados números de desempenho, em estrada o Ferrari SP-8 não deverá estar muito afastado do conseguido pelo F8 Spider.

Se assim for, significa que o V8 biturbo de 3.9 litros mantém os 720 cv e 770 Nm originais.

Dos zero aos 100 km/hora deverá acelerar em 2,9 segundos, bastando-lhe 8,2 segundos para os 200 km/hora, para uma velocidade de ponta de 340 km/hora.

Antes de ser entregue ao proprietário, o SP-8 será exibido no circuito de Maranello até 30 de Outubro, coincidindo com a Finali Mondiali Ferrari 2023.

Será depois exposto no Museu Ferrari de 16 de Novembro até Março do próximo ano.

