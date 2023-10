Fiat celebra 25 anos do Multipla com edição única

Não foi um dos carros mais adorados quando chegou às estradas europeias em 1998 mas, pelas linhas invulgares, ganhou o estatuto de "clássico".

Para celebrar os 25 anos do Fiat Multipla, a Stellantis Heritage está a recriar um exemplar único desenhado por Roberto Giolito.

O "pai" do modelo original, e actual director da divisão, explica em vídeo toda a génese por trás do projecto.

O Multipla 6x6 é inspirado em seis personagens desenhadas no passado por Giolito, para retratar de forma divertida a vida a bordo do revolucionário modelo.

As seis figuras, a decorar individualmente os bancos, podem ser apreciadas junto ao capô e nas laterais do monovolume pintado em Bio Turquoise.

Recorde-se que o Fiat Multipla foi o primeiro "3+3" do seu segmento, com espaço suficiente para seis passageiros em duas filas de três assentos.

Foi tão inovador que o MoMa de Nova Iorque exibiu-o como o Carro do Futuro na exposição Different Roads, e a revista Top Gear nomeou-o Carro do Ano.

O Fiat Multipla 6x6 será exposto no Milano Auto Classica, de 17 a 19 de Novembro, para depois ser vendido a um coleccionador automóvel.

