Frauscher x Porsche 850 Fantom Air: Macan eléctrico já acelera na água

São cada vez mais as soluções entusiasmantes que estão a alargar-se à electromobilidade de luxo.

O mais recente projecto chama-se 850 Fantom Air e é a primeira proposta de produção da parceria entre a Porsche e a Frauscher Shipyard.

Os testes finais aconteceram no Lago di Garda, no norte de Itália, e as encomendas para os primeiros 25 exemplares já estão abertas.

Até 544 cv de potência

Como golpe publicitário para promover a nova geração eléctrica do Porsche Macan, não poderia ter sido escolhido melhor exemplo.

O Frauscher x Porsche 850 Fantom Air monta o mesmo propulsor que irá equipar o SUV, além de vários elementos da Premium Platform Electric.

Com 8,67 metros de comprimento, o propulsor eléctrico síncrono de imãs permanentes e a bateria de 100 kWh estão montados sob a popa.

A potência "regular" chega aos 170 kW (231 cv) mas, em plena aceleração, salta para uns fabulosos 400 kW (544 cv).

Todo esse poder é regulado através dos modos de condução Docking, Range, Sport e Sport Plus, com o primeiro a limitar a velocidade a 15 km/hora.

À velocidade de cruzeiro de 41 km/hora, a bateria assegura uma autonomia de 45 quilómetros, correspondente a uma hora de navegação.

A velocidade máxima de 85 km/hora é alcançada no modo Sport Plus mas apenas em acelerações pontuais.

Mesmo assim, numa combinação de baixas e altas velocidades, consegue-se um tempo de viagem entre duas a três horas.

Graças à tecnologia de 800 volt, a bateria pode ser carregada em menos de 30 minutos a 250 kW até 80% da sua capacidade, exactamente como no Macan.

Luxo desportivo a bordo

O luxo que normalmente "decora" os desportivos da insígnia de Estugarda está bem presente no 850 Fantom Air.

O interior desenhado pelo Studio F.A. Porsche compreende um volante e bancos dianteiros revestidos em pele artificial resistente à água salgada.

Sobre o tabliê em preto de alto brilho estão os mostradores da instrumentação, com o ecrã táctil multimédia montado imediatamente abaixo do lado esquerdo.

Como em qualquer modelo da Porsche, são múltiplas as personalizações cromáticas do eFantom no casco, convés e revestimentos.

Claro que toda esta individualidade se faz pagar: cada um dos primeiros 25 exemplares arranca nos 561.700 euros.

O Frauscher x Porsche 850 Fantom Air será apresentado oficialmente em Janeiro, com as entregas a acontecerem ao longo de 2024.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?