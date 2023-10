Novo BMW X2 impõe-se como SUV coupé e ganha inédito iX2 eléctrico

Para os adeptos dos SUV compactos urbanos, há uma nova proposta que promete entusiasmar quando chegar ao mercado no início da Primavera.

A BMW acaba de anunciar a segunda geração do X2, e, para quem já está rendido à electromobilidade, pode contar com o inédito iX2 com uma autonomia a roçar os 450 quilómetros.

A gama arranca, para já, com duas das três variantes a gasolina previstas, e uma a gasóleo, para depois se seguir uma segunda proposta eléctrica.

Mais próximo dos X4 e X6

A evolução estilística do novo X2 face ao antecessor aproxima-o dos X4 e X6, à conta de um perfil ainda mais coupé, com o tejadilho a deslizar até ao spoiler sobre uma traseira muito alta.

À frente ostenta a típica grelha dupla em forma de rim, com a moldura a poder ser iluminada com o dispositivo BMW Iconic Glow, e com os faróis mais volumosos a darem-lhe um tom bem agressivo na estrada.

As cavas das rodas também estão mais definidas, para albergarem jantes em liga leve que variam entre as 17 e as 21 polegadas segundo o nível de equipamento.

Inegável é o crescimento das suas cotas em relação ao X2 lançado há cinco anos: cresce 19,5 cm para chegar aos 4,55 metros de comprimento, por 1,85 de largura (mais 2,1 cm) e 1,59 de altura (mais 6,4 cm).

O aumento em 2,2 cm da distância entre eixos, para os 2,69 metros, beneficia o espaço nos bancos traseiros, e a capacidade da bagageira, que chega aos 560 litros nas versões térmicas e aos 525 litros na eléctrica.

Espera-se igualmente um melhor comportamento e estabilidade do SUV coupé em estrada com o alargamento das vias.

A nível dinâmico, vem de série com controlo de tracção e travagem integrados e amortecimento adicional no eixo dianteiro.

Em opção, admite o chassis adaptativo M com amortecimento selectivo, direcção desportiva e suspensão regulável que reduz em 15 mm a altura ao solo.

Interior sem surpresas

Sem surpresa, o interior do X2 segue as premissas já definidas para o X1, com o protagonismo a ser dado pelo BMW Curved Display, a integrar a instrumentação e o ecrã táctil multimédia no mesmo painel.

Novidade é o sistema operativo 9.0 com tecnologia Quick Select para um acesso mais rápido, estando ainda disponível a plataforma BMW Digital Premium que junta áudio, vídeo e jogos em streaming.

A insígnia germânica explica também que a insonorização do habitáculo e a protecção dos ocupantes foram melhorados.

Quanto aos assistentes de condução, o equipamento de série inclui alerta de colisão frontal, cruise control com função de travagem, limitador de velocidade, manutenção de faixa e apoio ao estacionamento.

iX2 com 450 km de autonomia

A entrada na gama do BMW X2 faz-se com a versão sDrive 18d, apoiada num bloco turbodiesel de 2.0 litros com 150 cv e 360 Nm.

Segue-se a variante micro-híbrida sDrive 20i com o motor turbo a gasolina de 1.5 litros e três cilindros com 170 cv e 280 Nm.

O topo de gama é assumido pelo BMW X2 M35i xDrive, com os 300 cv e 400 Nm a serem debitados pelo bloco turbo de 2.0 litros.

Os três modelos estão alinhados com uma caixa automática Steptronic de dupla embraiagem com sete relações.

A principal novidade está no "eléctrico" iX2 xDrive30, com os dois propulsores a passarem 230 kW (313 cv) e 494 Nm às quatro rodas.

A bateria de 66,5 kWh assegura uma autonomia até 450 quilómetros, sendo recarregável em corrente alternada até 22 kW, ou até 130 kW em corrente contínua.

Com chegada prevista em Março, a gama X2 irá contar com mais uma versão a gasóleo, enquanto o iX2 terá a variante eDrive20 já presente no BMW iX1.

O motor eléctrico passa 204 cv e 247 Nm às rodas dianteiras, com a mesma bateria a proporcionar uma autonomia em redor dos 475 quilómetros.

