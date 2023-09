Audi RS e-tron GT ganha série glacial Ice Race Edition

Nada como celebrar os 40 anos da Audi Sport do que com uma edição muito glacial de um dos "eléctricos" mais espectaculares da marca dos quatro anéis.

Limitado a 99 exemplares, o RS e-tron GT Ice Race Edition surge com uma pintura especial inspirada no GP Ice Race nascido em 1952 e revivido em 2019.

Nesta corrida invulgar, esquiadores são puxados por carros de competição sobre o lago gelado de Zell am See, com muitos drifts à mistura.

"É o auge emocional da electromobilidade", sublinha Bernhard Neufeld, responsável pela divisão Audi Exclusive.

"A nossa decoração dá a este Gran Turismo eléctrico uma personalidade muito especial".

Decorado a gelo e neve

Para pintar o RS e-tron GT Ice Race Edition, a Audi Design inspirou-se nas montanhas que rodeiam o lago austríaco.

Também não foi esquecido o Mankei, um terreno de pasto que acompanha a estrada alpina de Grossglockner.

O Florett prateado metálico que o cobre por fora possui detalhes em branco e cinzento a evocarem a neve cintilante e os lagos gelados da região.

Os apontamentos em roxo evocam os óculos dos esquiadores que participam naquela prova invulgar.

A realçá-los estão as jantes de 21 polegadas e o tejadilho em plástico reforçado com fibra de carbono com acabamentos em preto, e os vidros escurecidos.

Interior exclusivo

O esquema cromático prossegue a bordo, com os bancos em pele propostos em prateado diamante, com detalhes em preto e pespontos contrastantes em roxo.

O novo volante em pele e Alcantara é decorado às 12 horas com uma marca em prata diamante.

Detalhes expressivos na consola central e no tabliê, tapetes com logótipos RS alterados e emblemas Audi Exclusive completam o interior do Ice Race Edition.

O ecrã táctil multimédia tem uma imagem personalizada para esta série especial, com o lettering e o número de série digitalizados no ecrã.

O infoentretenimento soma também novos recursos às funções do sistema j+á presentes no modelo original.

Sistema motriz mantido

O que não mudou neste Audi RS e-tron GT Ice Race Edition foi o sistema motriz do desportivo original.

Os 440 kW (598 cv) debitados pelos dois motores eléctricos levam-no aos 100 km/hora em 3,6 segundos, para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

A bateria de 93,4 kWh para uma autonomia até 472 quilómetros, admite recarregamentos até 270 kW em corrente contínua.

Não se sabe se o Ice Race Edition chegará ao nosso país mas, se acontecer, deverá ultrapassar largamente os 154 mil euros do Audi RS e-tron GT normal.

