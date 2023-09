Mercedes-Benz CLE Coupé chega em Novembro; saiba os preços

Já abriram as encomendas para o novo Mercedes-Benz CLE, pouco mais de dois meses após a estreia mundial.

O coupé equipa as inovações técnicas e de concepção do Classe C e do Classe E mas com um visual e um conforto ainda mais expressivo.

São quatro as motorizações a equiparem a gama, sendo três a gasolina e uma a gasóleo mas, nesta primeira fase, apenas estão disponíveis as versões CLE 200 e CLE 220d.

Todas elas estão alinhadas com um sistema mild hybrid de 48 volt, suportado por uma nova bateria e um propulsor eléctrico com 17 kW (23 cv) e 200 Nm.

Para além do coupé haverá também uma variante descapotável assim como versões híbridas plug-in e AMG mas essas só chegarão ao mercado em 2024.

A entrada na gama faz-se a partir dos 61.800 e os primeiros exemplares começam a chegar em Novembro aos concessionários nacionais.

Versão Potência / Binario Consumos Emissões CO2 Preço CLE 200 Coupé 204 + 23 cv / 320 Nm 6,4 litros/100 km 145 g/km 61.800 euros CLE 220 d Coupé 197 + 23 cv / 440 Nm 4,7 litros/100 km 123 g/km 64.800 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?