Carregamento rápido: Mercedes inaugura primeiras estações de rede eléctrica própria

A Mercedes-Benz prepara-se para inaugurar as primeiras estações de carregamento rápido já em Outubro.

Os primeiros postos irão abrir ao público nas cidades de Atlanta nos Estados Unidos, Chengdu na China, e Mannheim na Alemanha.

Até ao fim de 2024, a construtora alemã pretende expandir a sua rede mundial para mais de 2.000 locais.

E, até ao final desta década, visa construir mais de 2.000 estações com mais de 10.000 postos de carregamento através da subsidiária Mercedes-Benz Mobility AG.

Carregamentos aberto a todos

As estações de carregamento serão construídas nas principais vias rodoviárias e concessionários Mercedes-Benz.

Em função da região, oferecem potências de carregamento até 400 kW através dos sistemas normalizados CCS1, CCS2, NACS e GB/T.

E, como autênticas estações de serviço que são, terão serviços complementares como a venda de bebidas, aperitivos e instalações sanitárias.

Estarão ainda abertas a veículos de todas as marcas, com os clientes da insígnia alemã a terem benefícios especiais como a reserva de um posto de carregamento através do serviço Me Charge.

Através do sistema de navegação "inteligente" que equipam os seus veículos, as estações de carregamento serão integradas directamente no planeamento do percurso.

Também irão oferecer serviços de conveniência adicionais, como o Plug & Charge, para facilitar os processos de carregamento e de pagamento.

A rede de estações de carregamento Mercedes-Benz irá complementar os mais de 1,3 milhões de postos de carregamento que já existem em todo o mundo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?