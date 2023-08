EM90: Volvo estreia-se nos monovolumes eléctricos… só para a China!

É a primeira imagem de um inédito monovolume criado pela Volvo… mas apenas para a China!

O EM90 100% eléctrico foi concebido para que os clientes consigam usufruir ao máximo do tempo passado no automóvel, nas palavras da marca sino-sueca.

Em causa está a criação de uma sala de estar escandinava sobre rodas para seis ou sete pessoas, que poderão relaxar ou trabalhar durante as viagens.

Muito próximo das linhas do Zeekr 009 da Geely, que detém a insígnia sueca, as maiores diferenças deverão estar no rearranjo das áreas dianteira e traseira.

O MPV deverá manter a secção central e parte do habitáculo, e a mesma mecânica eléctrica, embora a Volvo não tenha dado quaisquer pormenores.

Mesmo assim, se seguir as premissas do modelo da Geely, será construído sobre a plataforma SEA1 e poderá dispor de baterias de 116 ou 140 kWh.

A de maior capacidade, que faz parte da última geração de baterias Qilin da CATL, terá uma autonomia até 660 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

A tracção será dada às quatro rodas por dois motores eléctricos com uma potência global de 544 cv.

As pré-encomendas abrem a 12 de Novembro para o mercado chinês, sem a Volvo dar indicações de que o MPV possa ser comercializado na Europa.

