Lamborghini Lanzador: um GT eléctrico com mais de 1.360 cv

Chama-se Lanzador e é o novo protótipo com que a Lamborghini avança decisivamente para a electromobilidade.

Revelado este fim de semana no The Quail, na Califórnia, o super desportivo 100% electrificado celebra os 60 anos da marca do touro em grande estilo.

Embora a chegada ao mercado esteja previsto apenas para 2028, os seus números já deixaram água na boca na apresentação no Monterey Car Week.

Este inédito Ultra Gran Turismo de 2+2 lugares debita qualquer coisa como 1.360 cv de potência, à conta dos seus dois motores eléctricos.

A Lamborghini sublinha que nele estão combinados os elementos de ultra desempenho do Revuelto e a versatilidade do Urus.

E, a bordo, condutor e acompanhantes podem contar com uma "experiência inigualável" graças às novas funcionalidades de infoentretenimento.

Não é um SUV mas…

Para quem esperava uma berlina GT de alto desempenho, a desilusão não poderia ser maior com os toques SUV dados ao novo Lanzador.

Seguindo as premissas do Urus, o hiper desportivo fica a meio caminho entre esses dois mundos.

É visível a maior altura ao solo, a que se soma uma posição de condução mais elevada do que o normal num carro com estas características.

No entanto, também é inegável a inspiração dada pelo Huracán Sterrato, numa fusão de linhas francamente inspirada.

Não são apenas esses dois super desportivos a influenciarem a linha estética do Lanzador, pintado num Azzurro Abissale para a estreia oficial.

Modelos lendários como os Lamborghini Sesto Elemento, Murciélago e Countach LPI 800-4 também tiveram o seu papel, de acordo com a insígnia.

Fora essa "colagem" em termos estilísticos, distingue-se ainda pela dianteira muito curta, com o capô a esconder um frunk para pequenos objectos.

Atrás, a porta envidraçada da bagageira abre-se para um espaço que pode ser totalmente configurável.

E, a rematar o conjunto, estão umas impressionantes jantes aerodinâmicas de 23 polegadas.

Como um caça a jacto

O habitáculo inspira-se no mundo da aeronáutica, com o condutor e o "pendura" a estarem separados por uma consola central que flui para o tabliê.

É nela que está o "posto de comando" para controlar o sistema de infoentretenimento, assim como a climatização e outras funções digitais.

À falta de um visor central, todos os acompanhantes têm direito a um ecrã individual escamoteável.

Através do sistema de controlo Anima, o condutor poderá seleccionar os vários modos de condução, incluindo programas de eficiência ou de desempenho.

O interior segue as mais recentes tendências da sustentabilidade, com o uso de revestimentos mais amigos do ambiente.

Fibra de carbono reutilizada, lã natural e nylon obtido a partir de plástico reciclado, sem esquecer a pele natural, são alguns dos materiais usados.

Assim como os dianteiros, também os bancos individuais traseiros podem ser ajustados a gosto.

Potência superior a 1.000 kW

A Lamborghini foi escassa nos comentários à motorização do Lanzador mas sempre adiantou que terá um motor eléctrico em cada eixo.

A potência passada às quatro rodas direccionais será superior a 1.000 kW (mais de 1.360 cv), apoiada por uma bateria de alto desempenho.

Não foi divulgada a sua capacidade mas a insígnia transalpina afirma que terá uma autonomia alargada.

O hiper desportivo também comporta elementos aerodinâmicos activos para reforçar a força descendente em pista ou melhorar a eficiência em cidade.

Dispõe ainda da já habitual suspensão pneumática com amortecedores controlados por via electrónica para aproveitar ao máximo as suas capacidades.

O Lamborghini Lanzador tem chegada prevista ao mercado apenas em 2028 mas, até lá, são esperadas várias alterações até se chegar ao ultra GT definitivo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?