Opel Corsa renovado anuncia preços e abre encomendas

Foi revelado ao mundo há dois meses e já está disponível para encomenda no nosso país acompanhado dos respectivos preços.

A principal novidade do renovado Opel Corsa está à frente, com a integração do painel Vizor a ligá-lo à família automóvel da insígnia germânica.

A "viseira" a negro ganha ainda mais impacto ao integrar os novos faróis LED, em tudo semelhante ao que acontece no Opel Astra.

Atrás, o pára-choques é mais distinto, com as letras do modelo no centro da porta da bagageira.

Novos padrões dos bancos, bem como um novo desenho do manípulo da transmissão e do volante, dão um espírito mais dinâmico a bordo.

O destaque incide no cockpit digital, que é opção, e no novo sistema de infoentretenimento opcional suportado pela plataforma Snapdragon.

Além dos gráficos com melhor resolução possui capacidades de inteligência artificial que ajudam a personalizá-lo segundo as preferências do condutor.

O sistema de navegação opcional também oferece serviços conectados, com reconhecimento de voz natural Hey Opel e actualizações remotas.

E, em estreia, os telemóveis compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto podem ser ligados e carregados sem fios através do sistema multimédia.

"Eléctricos" mais tecnológicos

Ao nível das opções motrizes, estreiam-se duas soluções mild hybrid de 48 volt a reforçar o desempenho do bloco turbo de 1.2 litros com 100 e 136 cv.

Ambas ganham uma nova caixa automática de dupla embraiagem com oito relações.

Inalterado mantém-se o motor atmosférico de 1.2 litros com 75 cv, alinhado com uma transmissão manual de cinco relações.

No campo 100% eléctrico, à actual versão de 100 kW (136cv) do Opel Corsa, soma-se uma variante mais potente com 115 kW (156 cv).

A autonomia dada pela bateria de 50 kWh, no primeiro exemplo, chega aos 354 quilómetros, enquanto no segundo, com 54 kWh, chega aos 402 quilómetros.

Ambas as versões incluem um centro de informação digital ao condutor e rádio multimédia com ecrã táctil de sete ou 10 polegadas.

Somam-se ainda climatização automática, carregador de bordo de 7,4 kW, travagem regenerativa, bomba de calor e jantes em liga leve de 16 polegadas.

Ainda sem valores paras as versões mild hybrid de 48 volt, a entrada na gama com o Corsa de 75 cv e motor 1.2 atmosférico faz-se a partir de 19.155 euros.

Já versão de entrada do Corsa Electric de 100 kW (136 cv) arranca nos 36.670 euros.

