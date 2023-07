Peça rara: Nissan GT-R do filme 'Gran Turismo' vai a leilão

Se é um aficionado de desportivos de excepção e tem à mão 320 mil euros, esteja atento ao Nissan GT-R Nismo GT3 que vai a leilão no próximo mês.

Afinal, trata-se do exemplar que brilhou no filme Gran Turismo, que irá estrear a 10 de Agosto com o actor Orlando Bloom ao volante.

Apenas 15 dias após a estreia da película, a Silverstone Auctions vai leiloar o fantástico espécime de velocidade.

O filme baseia-se no percurso de Jann Mardenborough, um vídeo jogador de Gran Turismo que aspira ser piloto de carros de competição.

A história não deixa de ser fantástica, nem que seja pelo facto de o jovem ter batido 90 mil adversários até vencer a Nissan GT Academy.

Adquirido pela RJN Motorsport em 2014, o GT-R GT3 foi fortemente preparado segundo as especificações Nismo 2015.

Só depois entrou em competição como um carro de fábrica inscrito pela Nissan GT Academy Team RJN.

Em termos de palmarés, o Nissan GT-R conquistou o nono lugar nas 24 Horas de Nürburgring em 2015 para no ano seguinte se classificar na 11.ª posição.

As estimativas apontam para um valor final entre os 262 mil e os 320 mil euros quando o martelo do leiloeiro baixar pela última vez a 25 de Agosto.

