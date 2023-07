Uma ''besta'' para lançar o caos: Brabus 930 bate 100 km/h em 2,8 segundos

Chama-se Brabus 930 e é o super desportivo mais potente de sempre recriado pela preparadora alemã.

Na sua base está o Mercedes-AMG GT 63 S e-Performance, já por si uma berlina com um desempenho fenomenal na estrada.

O híbrido plug-in apresenta-se originalmente com o conhecido V8 biturbo de 639 cv e 900 Nm, alinhado com um motor eléctrico de 140 kW (190 cv) e 320 Nm.

São 843 cv e 1.470 Nm de binário combinados, passados às quatro rodas direccionáveis via uma caixa automática AMG Speedshift MCT-9G de nove relações com modo sequencial.

Feito para a velocidade

Face a estes números, era uma questão de tempo até os técnicos da preparadora germânica lhe deitarem as mãos.

Sem pudor, elevaram a potência aos 930 cv e o binário aos 1.550 Nm para conseguir cumprir em 2,8 segundos os zero aos 100 km/hora.

A velocidade máxima foi "trancada" electronicamente nos 316 km/hora para preservar os pneus de alto desempenho da Continental.

Para tal, substituíram os turbocompressores por equivalentes bem maiores, e novos módulos de controlo PowerXtra que modificam os mapas de admissão e a ignição do motor.

O motor eléctrico não sofreu qualquer "mexida", o mesmo acontecendo com a bateria de 13,1 kWh, que mantém a autonomia até aos 33 quilómetros.

Continental cria pneus especiais

Os ContiSportContact 7, com um desenho e estrutura específicos para esta "besta", são montados em jantes forjadas de 21 polegadas à frente e 22 atrás.

A sua concepção oferece um desempenho firme e seguro graças à gestão das forças cruzadas e do peso do coupé nas acelerações, manobras e travagens.

A suspensão, equipada com um módulo configurável, permite ajustar até 20 mm a altura ao solo para uma condução ainda mais dinâmica.

O sistema de escape em aço inoxidável e as válvulas com activação controlada asseguram uma paisagem sonora emocionante ao simples toque do botão de ignição.

O V8 biturbo pode ser conduzido discretamente no modo Coming Home quando se regressa a casa para não acordar a vizinhança à noite.

Claro que pode sempre seleccioná-lo no modo Sport para obter um som ultra-poderoso do motor térmico… e ganhar a "simpatia" dos vizinhos!

Além do impacto visual das ponteiras em titânio e fibra de carbono com 90 mm de diâmetro, o sistema aperfeiçoa ainda mais a entrega de potência e reduz a contrapressão dos escapes.

Viva a fibra de carbono

O impacto visual à vista desarmada está mais do que assegurado pelo abuso da fibra de carbono em todos os acessórios.

À frente distingue-se o pára-choques com assinatura Brabus, bem como os apêndices das enormes entradas de ar, a grelha personalizada e as molduras dos retrovisores laterais.

Projectado com uma precisão milimétrica, como sublinha a preparadora, o spoiler dianteiro reduz a sustentação no eixo dianteiro a alta velocidade.

A traseira foi estilizada ao máximo para enfatizar a potência do coupé de quatro portas, com o difusor a enquadrar as saídas duplas de escape.

O interior em preto segue a mesma filosofia exterior, com os bancos desportivos forrados em pele debruada a vermelho e com pespontos triangulares.

O tabliê e a consola central exibem a fibra de carbono de forma ostensiva, assim como os frisos das soleiras das portas, a que se somam os pedais em alumínio anodizado fosco.

Claro que, se não se ficar satisfeito com estas soluções, pode-se sempre configurá-lo a gosto; afinal, o céu é o limite para a imaginação.

Claro que esta proposta não estará ao alcance das carteiras do comum dos mortais: este Brabus 930 supera facilmente os 325 mil euros a preços da Alemanha.

