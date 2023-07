Designer's Cut: Alfa Romeo 4C volta à estrada na festa dos dez anos

Dez anos passados sobre a sua criação, o desportivíssimo Alfa Romeo 4C está de volta à estrada para reafirmar a sua ligação visceral a todos os "alfistas".

Para celebrar a efeméride, a divisão FCA Heritage da Stellantis lançou a acção Alfa Romeo 4C Designer’s Cut para produzir uma edição única personalizada.

À frente desta ideia está Alessandro Maccolini, responsável pela divisão de projectos de design da insígnia italiana.

O Alfa Romeo 4C Designer's Cut prossegue a jornada iniciada o ano passado com o Abarth Classiche 1000 SP.

Integrado no programa Reloaded by Creators, compreende a venda de um número limitado de "clássicos" da Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth.

A realçar cada exemplar está o restauro da beleza original de cada modelo pela casa-mãe e com autenticidade certificada.

O que não foi tocado foi o propulsor original, o que significa que o bloco turbo-comprimido de 1.75 litros e quatro cilindros debita os 240 cv e 350 Nm originais.

O poder do motor central traseiro é passado às rodas traseiras através de uma caixa automática de dupla embraiagem e seis relações com modo sequencial.

As acelerações mantêm-se nos 4,5 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a ser tabelada nos 258 km/hora.

Interpretação de um "clássico"

Baptizado como 4C Tributo, o primeiro tema estético homenageia a história e o espírito desportivos da Alfa Romeo, realçados pela icónica cor vermelha.

O tema 4C Corsa centra-se nas emoções da competição, com o cinzento baço a acentuar o visual musculado do carro e a mecânica orientada para o desempenho.

4C Leggenda, que dá o nome ao terceiro tema, refere-se à íntima união da desportividade e da história da marca italiana.

Essa ideia, inspirada nos tons pastéis do passado, está representada na combinação do azul da carroçaria com o branco das rodas.

Interpretação contemporânea de um "clássico instantâneo", esta edição comemorativa única será vendida como uma autêntica peça de colecção.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?