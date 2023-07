Honda CR-V Plug-In Hybrid abre pré-reservas; saiba o preço

Chega agora ao mercado nacional a variante híbrida plug-in da sexta geração do Honda CR-V, assente num modelo diferenciador e com uma larga gama de equipamentos opcionais.

Entre as soluções disponíveis estão o tecto de abrir panorâmico, estofos em pele sintética, porta-bagagens com abertura eléctrica, visor head-up no pára-brisas e faróis Full LED.

As pré-reservas no portal electrónico da subsidiária portuguesa da marca já estão abertas, com o SUV a ser proposto por um preço "chave na mão" de 61.500 euros.

Familiar e dinâmico

O Honda CR-V híbrido plug-in é o mais recente familiar electrificado da marca japonesa, juntando-se aos inéditos ZR-V, que inicia as pré-vendas em Setembro e ao e:Ny1 totalmente eléctrico.

A suportá-lo está um bloco atmosférico de 2.0 litros com 148 cv e 189 Nm, alinhado com um propulsor eléctrico para uma potência e binário globais de 184 cv e 335 Nm parados ao eixo dianteiro.

A bateria de 17,7 kWh assegura uma autonomia eléctrica até 82 quilómetros, com o carregamento a fazer-se em 2h30 a 6,8 kWh em corrente alternada.

Se as acelerações em 9,4 segundos até aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 195 km/hora, não são impressionantes, o mesmo não se passa com os consumos, cotados em 0,8 litros/100 km.

O SUV é o primeiro modelo a dispor do novo sistema omnidireccional Honda Sensing 360 no apoio à condução, com a câmara a 360 graus a eliminar os ângulos mortos em seu redor.

O sistema permite ainda realizar acções como a travagem de emergência perante colisões iminentes e manter automaticamente a distância para a viatura que o precede.

Equipamentos topo de gama

Por fora são mínimas as variações do Honda CR-V e:PHEV em relação ao seu "irmão" híbrido, apenas distinguido pelos logótipos plug-in.

Todavia, as linhas que caracterizam o SUV ganham ainda mais personalidade com as novas cores que pintam a carroçaria, e com as novas jantes em liga leve de 18 polegadas.

Essa mesma ideia estética ganha particular relevância na traseira, com os reconhecíveis farolins a inovarem numa combinação vertical das luzes de travão e dos "piscas".

Por dentro, distingue-se o painel de instrumentação de 10,2 polegadas, alinhado com um ecrã táctil de infoentretenimento de nove polegadas com sistema de navegação e conectividades de última geração.

Aceita carregamentos e ligação sem fios a telemóveis com Apple CarPlay ou Android Auto, e dispõe de um sistema de som Bose premium, com as 12 colunas a encherem de som o habitáculo.

O SUV volta a definir um novo conceito de conforto, de acordo com a Honda, graças aos estofos em pele, e aos bancos traseiros reclináveis e deslizantes, para optimizarem a capacidade da bagageira até aos 617 litros.

O novo Honda CR-V Plug-in Hybrid está disponível por um preço "chave na mão" de 61.500 euros, com despesas de legalização e transporte incluídas, e com garantia de cinco anos sem limite de quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?