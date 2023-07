Grenadier Quartermaster: elegância robusta para o trabalho e o lazer

Depois do Ineos Grenadier com capota, é agora a vez da versão de caixa aberta centrar as atenções dos amantes dos offroaders puros e duros.

A nova Quartermaster revelada esta quarta-feira no Festival de Velocidade de Goodwood junta o melhor de dois mundos: um "todo o terreno" de trabalho que também dá espaço ao lazer.

E, apontada ao futuro está uma Grenadier Demonstrator com a mesma célula de combustível de hidrogénio que a BMW tem vindo a desenvolver.

Trabalho ou lazer?

Bruta para o trabalho mas com uma estética muito agradável, a Ineos Grenadier Quartermaster pode revelar-se um sucesso.

Face à Station Wagon de que descende, a pick-up estende-se até 5,44 metros de comprimento, com a distância entre eixos a crescer para os 3,23 metros.

Os 31 cm a mais permite transportar cinco pessoas na cabine dupla sem a caixa perder capacidade de carga graças aos seus 1,56 metros de comprimento.

Além disso, pode comportar até 760 quilos de carga, um valor bem mais baixo do que o oferecido pelos rivais, mantendo-se a mesma força de reboque de 3.500 quilos que o "irmão" oferece.

As medidas de distância ao solo, de 26 cm, e de capacidade de vau, de 80 cm são idênticas às do Grenadier Station Wagon, valores que vão ao encontro do que pick-ups de marcas rivais oferecem.

Onde a Quartermaster se distingue são os ângulos excepcionais de ataque (35,5°), ventral (22,6°) e de saída (26,2°) para enfrentar os terrenos mais extremos.

A tracção é sempre integral com recurso a redutoras, e com a possibilidade de bloquear os três diferenciais que pode equipar, sendo o central de série, e os dianteiro e traseiro opcionais.

Motores sem mudanças

Quanto às motorizações, desenvolvidas pela BMW, são as mesmas que equipam o Station Wagon: um diesel biturbo de 3.0 litros e seis cilindros, e um bloco turbo a gasolina com a mesma cilindrada.

O primeiro debita 249 cv e 550 Nm, enquanto o segundo oferece 286 cv e 450 Nm, sempre associados a uma caixa automática ZF de oito velocidades.

A transmissão está concebida para seleccionar sempre a relação certa, adaptando-se a qualquer piso que enfrente.

Também os níveis de equipamentos se resumem a duas opções – Fieldmaster mais luxuosa e Trialmaster para uso profissional – mas com ambas a disporem de pontos de amarração, barras de protecção e ficha eléctrica.

Da larga lista de acessórios opcionais disponíveis estão as barras do tejadilho e coberturas para a caixa de carga em lona impermeável ou rígida.

As encomendas da Ineos Grenadier Quartermaster arrancam na primeira semana de Agosto, sabendo-se nessa altura os preços de cada variante.

Hidrogénio já sob teste

À estreia da Quartermaster no Festival de Velocidade de Goodwood juntou-se um protótipo alimentado a hidrogénio.

Com o Grenadier Demonstrator, a Ineos Automotive quis mostrar como esta solução é essencial no automóvel do futuro.

A única diferença em relação ao "todo o terreno" original está no bojo nada discreto do capô onde a célula de combustível está acomodada, mas que a construtora afirma que será eliminada no modelo de produção.

A flexibilidade da plataforma permitiu integrar o sistema motriz sem grandes problemas, bastando alterar a estrutura do quadro traseiro e respectivo eixo, para acomodar as unidades eléctricas.

As capacidades de vectorização do binário às rodas permitem, segundo a fabricante, um bom controlo e manobrabilidade em condições offroad extremas, e um ângulo de viragem mais apertado.

