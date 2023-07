Polestar 3 e Polestar 5 em plena aceleração na rampa de Goodwood

Se é um adepto dos "eléctricos" da Polestar, esteja atento ao Festival de Velocidade de Goodwood que arrancou esta quinta-feira no Reino Unido.

A subir a rampa irá estar o novo Polestar 3, na variante de tracção integral equipada com dois motores eléctricos com 380 kW (517 cv) e 910 Nm.

A aceleração até aos 100 km/hora faz-se em 4,7 segundos com a velocidade máxima a fixar-se nos 210 km/hora.

Atrás dele seguirá o Polestar 5 evoluído a partir do protótipo Precept mas com novas afinações face ao concept car que se estreou o ano passado no evento.

Também equipado com dois propulsores 100% electrificados, a darem tracção às quatro rodas, oferece uma potência combinada de 650 kW (884 cv) e 900 Nm.

Novidade no festival é o BST edition 230 do Polestar 2 com 350 kW (476 cv) e 680 Nm, e que, como indica a sua designação, está limitado a 230 exemplares.

Recorde-se que o renovado Polestar 2 e a versão limitada BST edition 230 já estão disponíveis para compra no portal electrónico da marca sueca.

O mesmo acontece com o Polestar 3, que será em breve exposto no Polestar Space do Porto, com as primeiras entregas a estarem previstas para o segundo trimestre de 2024.

Já o Polestar 5 tem lançamento previsto para o próximo ano enquanto o Polestar 6, evoluído a partir do concept roadster eléctrico, só deverá acontecer em 2026.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?