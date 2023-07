Opel Astra Sports Tourer também já é GSe; saiba o preço

Depois de ter inaugurado a nova linha desportiva electrificada GSe com o Astra e o Grandland, a Opel reforça a gama com a Astra Sports Tourer híbrida plug-in.

A alimentar a carrinha está um sistema motriz composto pelo conhecido bloco turbo de 1.6 litros com 180 cv e um propulsor eléctrico de 81,2 kW (110 cv).

O conjunto debita 225 cv e 360 Nm, mantendo os consumos em redor dos 1,1 litros por cada 100 quilómetros enquanto houver carga disponível na bateria.

Com uma capacidade de 12,4 kWh, oferece uma autonomia até 63 quilómetros em modo eléctrico, que chega aos 71 quilómetros na condução citadina.

O desempenho em estrada está ao nível de um verdadeiro desportivo familiar, ao acelerar em apenas 7,6 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A velocidade máxima está tabelada nos 235 km/hora, atingindo os 135 km/hora máximos em modo 100% eléctrico.

A complementar todo este poder está um chassis rebaixado em 10 mm para uma condução mais dinâmica e com um contacto mais directo com a estrada.

Molas especiais e amortecedores de pressão de óleo com tecnologia Koni FSD alinham a força de amortecimento com a frequência do movimento do veículo.

O resultado é uma estabilidade optimizada nas rectas e nas curvas, a que soma um poder mais efectivo de travagem.

A direcção desportiva especificamente concebida para a versão GSe oferece reacções mais directas a qualquer movimento do condutor.

Visual distinto

Sendo o topo de gama da linha, a Opel Astra Sports Tourer GSe teria de ter um visual a condizer com o seu poder na estrada.

Os logótipos GSe estão em plano de evidência no pára-choques à frente e no difusor traseiro.

A dar o tom radical estão as jantes exclusivas em liga leve de 18 polegadas, que são de série, "pintadas" em preto e cinzento diamante.

A bordo distinguem-se à frente os bancos desportivos aquecidos, certificados pela AGR e com desenho específico GSe.

O sistema de infoentretenimento está presente num ecrã táctil de dez polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, a que se soma o painel de instrumentação com a mesma dimensão.

E, como verdadeiro carro de família que é, a bagageira com 516 a 1.553 litros de capacidade assegura que nenhuma bagagem fica para trás.

Segurança reforçada

Uma vasta gama de sistemas de assistência de última geração complementa a oferta da Astra Sports Tourer GSe.

De série equipa o sistema Intelli-Drive com alerta de colisão frontal e travagem de emergência activa, e aviso de saída da faixa de rodagem.

Incluem-se ainda a detecção de peões e de sonolência do condutor, leitura de sinais de trânsito, e alerta de tráfego cruzado e de ângulo morto lateral.

O assistente automático de velocidade com função de paragem e o apoio ao estacionamento com a câmara Intelli-Vision a 360 graus também faz parte da oferta.

A Opel Astra Sports Tourer GSe já pode ser encomendada no nosso país, com um preço de partida de 52.190 euros, já com IVA incluído.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?