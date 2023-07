Novo Mercedes Classe E vai poder ultrapassar automaticamente na Europa

Já está disponível para o mercado europeu uma nova funcionalidade da Mercedes que reforça o sistema de condução semi-autónoma para o nível 2+.

A funcionalidade Mudança Automática de Faixa de Rodagem (ALC), para a ultrapassagem automática, irá equipar o novo Classe E para a Europa.

A construtora alemã está a ultimar a adaptação da função a situações de trânsito nas auto-estradas e vias rápidas com separador central do Velho Continente.

Recorde-se que a nova funcionalidade já está presentes nos Classe C, Classe E e Classe S, bem como nos modelos EQ comercializados nos EUA e no Canadá.

A função ALC irá integrar o assistente activo de distância Distronic com assistente activo da direcção.

Quando detecta um veículo à frente a circular a uma velocidade inferior, o sistema pode iniciar a mudança de faixa e fazer a ultrapassagem

Entre os 80 e os 140 km/hora, a manobra é feita automaticamente se detectar as marcações das faixas de rodagem e existir espaço suficiente para tal.

Basta que o sistema reconheça o limite de velocidade legal da estrada nos Mercedes equipados com o MBUX.

Embora não seja necessária a intervenção do condutor, está determinado que terá de ter sempre as mãos no volante.

Entretanto, a Mercedes está já autorizada a usar o sistema Drive Pilot para a condução semi-autónoma de nível 3.

A solução permite a "transferência" de condução para o sistema em condições de trânsito intenso específicas e apenas em troços apropriados de vias rápidas até aos 60 km/hora.

O Drive Pilot está disponível na Alemanha desde Maio de 2022 nos Classe S e Classe E, sendo opcional em ambos os modelos nos Estados Unidos a partir de 2024

Recorde-se que a Mercedes tornou-se o primeiro fabricante automóvel a receber a correspondente aprovação nos estados americanos da Califórnia e do Nevada.

