Fiat 600 é agora um 'crossover' Dolc-e Vita com 400 km de autonomia

É um regresso bem eléctrico da Fiat ao segmento B com o novo crossover 600e, que também estreia uma nova palete de cores que irá pintar os modelos da sua gama

Apresentada esta terça-feira, a nova lança da fabricante de Turim na electromobilidade segue-se ao bem-sucedido 500e, prevendo-se para meados do próximo ano uma variante híbrida.

O modelo proposto nas versões La Prima e Red apresenta-se com uma autonomia de 400 quilómetros na estrada, que se eleva até aos 600 quilómetros na circulação urbana.

Detalhes exclusivos

Sem qualquer semelhança com o Fiat 600 produzido entre 2005 e 2010, e muito menos com o pequeno urbano pós-Segunda Guerra Mundial, o novo Fiat 600e apresenta-se com 4,17 metros de comprimento.

Concebido para cinco pessoas, assume-se com a melhor capacidade de arrumação a bordo da sua classe, como sublinha a marca, dispondo ainda de uma bagageira com 360 litros de capacidade.

Em termos estéticos, apresenta linhas mais nítidas na sua estrutura e renovadas assinaturas luminosas LED à frente e atrás.

Detalhes exclusivos como os logótipos do modelo estão em especial destaque na área frontal e no difusor traseiro, sem esquecer as laterais.

Destacam-se ainda as jantes em liga leve que podem ir até às 18 polegadas, assim como as saias, os arcos das rodas em preto fosco e as luzes diurnas.

Terapia da cor a bordo

O interior recupera o espírito La Dolce Vita do modelo original do século passado, sendo também o primeiro compacto a oferecer a terapia da cor.

Este "tratamento" mental é conseguido pela selecção até oito cores diferentes para a luz ambiente e para o rádio, e 64 combinações seleccionáveis para uma experiência colorida ainda mais envolvente.

Ao condutor é ainda oferecida uma experiência do tipo spa italiano, com o seu banco a dispor de regulação eléctrica e função de massagem para as costas.

Os assentos são forrados em pele sintética Ivory com o monograma Fiat em destaque, a que se somam detalhes em turquesa e aquecimento de três níveis.

O condutor pode contar com um painel digital de instrumentos com sete polegadas, alinhado com um ecrã táctil multimédia de 10,25 polegadas com sistema de navegação e compatível com CarPlay e Android Auto.

Segurança de última geração

A segurança activa e a assistência ao condutor não foram descuradas, sendo realçada condução semi-autónoma de nível 2 com velocidade de cruzeiro adaptativa e assistente "inteligente" de velocidade.

O detector de ângulo morto, apoiado em sensores ultra-sónicos, alerta para quaisquer obstáculos com luzes de alerta nos retrovisores laterais.

Dispõe ainda de função Stop & Go, travão de estacionamento eléctrico, travagem automática de emergência com reconhecimento de ciclistas e peões, detecção de fadiga, sensores a 360° e câmara traseira a 180°.

Somam-se ainda os serviços Uconnect com comandos vocais para comunicar com a navegação conectada a bordo e de navegação TomTom com mapas actualizados de forma automática.

O sistema exibe todos os postos de carregamento disponíveis ao longo do percurso e informa em tempo real os lugares de estacionamento gratuitos disponíveis nas vias públicas.

Duas versões à escolha

A entrada na gama do Fiat 600e faz-se com a variante Red, obviamente assumindo o vermelho como marca distintiva por fora e por dentro.

O topo de gama é assumido pela variante La Prima, com cada uma das quatro cores à escolha a evocarem as paisagens, o sol, o mar e o céu italianos.

O que não muda para ambas as propostas é a motorização: a alimentar o Fiat 600e está o conhecido propulsor eléctrico de 115 kW (156 cv) e 260 Nm do grupo Stellantis com os modos de condução Eco, Normal e Sport.

A suportar o sistema motriz está a mesma bateria de 54 kWh para uma autonomia superior a 400 quilómetros no ciclo combinado WLTP, que pode ultrapassar os 600 quilómetros em circulação urbana.

Admite carregamentos até 100 kW em corrente contínua, bastando 30 minutos para carregar a bateria até 80%, e dispõe de um carregador de bordo de 11 kW com cabo Mode 3 para corrente alternada.

Quer o Fiat 600e La Prima, quer a variante Red abrem as encomendas no nosso país esta quarta-feira, mas ainda sem preços revelados, com os primeiros exemplares a chegarem ao nosso país em Outubro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?