Novo Toyota Prius: pioneiro híbrido mais potente e com mais autonomia

O Prius de quinta geração, que a Toyota afirma ser o mais eficiente de sempre, revelou-se na última semana no nosso país.

Pioneiro dos sistemas motrizes híbridos no final dos anos 90, o principal destaque está na proposta única plug-in para a Europa com 223 cv.

E será apenas esta motorização com 223 cv, e uma autonomia eléctrica superior a 80 quilómetros, que estará disponível para encomenda.

Deixou de ser "patinho feio"

Num mundo dominado pelos SUV e crossovers, é sempre uma surpresa quando uma berlina chega ao mercado.

Em termos visuais, o impacto está mais do que assegurado: as linhas muito limpas e as proporções equilibradas tornam este coupé muito mais atraente.

Para tal contribuem os seus 1,42 metros de altura, para um comprimento de 4,60, com a icónica frente em cunha a reflectir 1,78 metros de largura.

Os 2,75 metros que mede entre eixos prometem um conforto a bordo de bom nível, pelo menos para quatro pessoas.

Em termos estéticos, é notável a evolução estilística do modelo: superfícies mais simplificadas, com o novo desenho dos faróis a dar-lhe um visual mais moderno.

A linha muito afilada do capô é continuada pelo pára-brisas, com o tejadilho a descer suavemente numa traseira elevada a comportar uma barra luminosa.

As formas distintas deste Prius saem ainda mais reforçadas com as jantes de 19 polegadas em liga leve.

Confortável e tecnológico

A vida a bordo também está mais tecnológica e luxuosa, em linha com os lançamentos mais recentes da insígnia japonesa.

De fora ficam os botões analógicos, exceptuando-se os comandos de funções como o sistema de climatização.

No volante eleva-se o painel de instrumentação de sete polegadas, em tudo semelhante ao do "eléctrico" bZ4X.

Sobre o tabliê, ao centro, está um ecrã táctil de infoentretenimento com 12,3 polegadas, com uma fileira de botões para controlar o sistema de climatização.

No campo da segurança activa e assistentes à condução destaca-se a última geração do Toyota Safety Sense com actualizações por via remota.

O sensor da câmara frontal evoluiu para detectar mais cedo objectos próximos, bem como identificar uma gama mais ampla de perigos potenciais.

Foram adicionados sensores laterais à frente para apoiar recursos como o sistema de segurança de pré-colisão, manutenção na faixa de rodagem e alerta de tráfego transversal.

Além disso, inclui o sistema semi-autónomo Advanced Park, para estacionar em modo mãos livres ou por controlo remoto através de uma aplicação no telemóvel.

Mais potente de sempre

O novo Prius é também o primeiro modelo a utilizar o motor TNGA de 2.0 litros de 152 cv, alinhado com a terceira geração do sistema híbrido plug-in da Toyota.



Associado ao conjunto eléctrico de 120 kW (163 cv), a potência e o binário combinados atingem os 223 cv e 208 Nm, respectivamente.

Tais valores permitem ultrapassar por larga margem a anterior geração de 122 cv, fazendo os zero aos 100 km/hora em apenas 6,7 segundos.

Apesar deste enorme aumento de desempenho, a Toyota afirma que a eficiência energética é bem superior, à conta da bateria de 13,6 kWh.

Se equipado com as jantes de 19 polegadas, a autonomia eléctrica chega aos 72 quilómetros, subindo para os 86 com rodas de 17 polegadas.

Há ainda a opção de solicitar um painel fotovoltaico para cobrir o tejadilho, com as células a gerarem diariamente energia para mais oito quilómetros de autonomia.

Já disponível para encomenda, o Toyota Prius é proposto com três níveis de equipamento – Exclusive, Luxury e Premium – e os preços já estão definidos.

Versão Preço Exclusive a partir de 41.990 euros Luxury a partir de 44.190 euros Premium a partir de 49.690 euros

