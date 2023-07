F1: Max Verstappen não dá hipóteses no GP Áustria

Max Verstappen prossegue o "passeio" a caminho do tricampeonato mundial ao vencer este domingo pela Red Bull o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1.

Foi a quinta vitória consecutiva do piloto holandês, e a sétima nesta temporada.

Na nona corrida da temporada, o holandês cumpriu as 71 voltas ao traçado do circuito de Spielberg em 01:25.33 horas.

Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em segundo lugar, a 5,155 segundos, seguido de Sergio Pérez, da Red Bull, a 17,188 do vencedor.

Verstappen segue destacadíssimo na liderança do Mundial de F1, com 229 pontos, seguido do colega de equipa Sergio Pérez, com 148.

A terceira posição é ocupada por Fernando Alonso, da Aston Martin, com 131 pontos, com Lewis Hamilton, da Mercedes, a contar com 106.

No Mundial de construtores, a Red Bull, com 377 pontos, soma mais do dobro da segunda classificada Mercedes-AMG, com 178.

Seguem-se a Aston Martin, com 175, seguida da Ferrari, com 154, e da Alpine, com 47.

A 11.ª prova do Mundial de F1 prossegue no fim-de-semana de 7 a 9 de Julho, com o GP do Reino Unido no circuito de Silverstone.

